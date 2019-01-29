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美司法部起訴華為、孟晚舟 涉竊密詐欺和妨礙司法

前Google女主管 挖出網路酸民真面目

2019-01-29 01:33世界日報 編譯組／舊金山27日電

法杭索瓦探究網路酸民的真面目，結果令她大吃一驚。 圖／取自推特
法杭索瓦探究網路酸民的真面目，結果令她大吃一驚。 圖／取自推特
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Google旗下Jigsaw公司前研究員法杭索瓦（Camille François） 最近加入社媒資料研究公司Graphika，為參院情報特別委員會（Senate Select Intelligence Committee）調查美國大選時俄國的影響，結果發現網路酸民的眾生相，其中許多人並無意捲入外國情報活動。

才剛被Graphika任命為創意長的法杭索瓦加入新公司的第一個工作，就是和執行長凱利（John Kelly）及一組牛津大學學者進行祕密計畫，探究俄國人如何利用臉書和推特等社媒影響美國2016年大選。報告在2018年12月已發表。

接著法杭索瓦又循線和發布假新聞、騷擾其他人，和散發分化消息的酸民深談，了解他們的用意。

結果她發現的是一群經驗和意見各不相同的人 ，他們或許在無意間做了認為正當的事，沒想到後來的發展卻並非原先所想像。

比如有人為當地候選人管理社媒，在候選人當選後順理成章擔任員工，但卻發現派給他的工作是騷擾記者，威脅對手，這才明白自己走的是原本根本不想要走的路。

有些人分享故事時有不同的動機，比如一名如今在獄中的駭客就自認為他追求的是「救贖」。

有些酸民並非來自俄羅斯，而是來自如印度、厄瓜多和墨西哥等地，他們有些正職是為企業客戶作社媒活動，但私下卻試圖影響選舉。這些外國酸民往往先對美國生活作一番研究，才能在網上冒充美國公民時更天衣無縫。

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