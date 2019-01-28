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「洗腎室」也可偷情 醫師爆65歲男病患10年有4人陪

「他畫她畫他畫她畫天鵝」 網友最愛畫這位老媽

2019-01-28 13:55聯合報 記者郭宣含╱即時報導

辛蒂‧戴克爾畫了一隻白鷺，她的兒子將母親與作品的合照分享到網路上，引起網友大玩畫...
辛蒂‧戴克爾畫了一隻白鷺，她的兒子將母親與作品的合照分享到網路上，引起網友大玩畫作接龍遊戲。Reddit
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一位平凡母親在社群媒體上展現自己的畫作，卻意外掉入宛如電影「全面啟動」（Inception）一般的層層畫作（Paintception）中。

「我畫了一個女人，她畫了一個男人，那個男人畫了另一個女人，這個女人畫了一隻天鵝。」（I painted the woman who painted the guy who painted the lady who painted the swan.）這句話乍看像是練習英文關係代名詞的絕佳例句，不過這卻是國外論壇Reddit真實上演的有趣情況。

這個類似畫作接龍的遊戲引發網友跟風與高度討論，網友畫出前一位網友拿著畫作的模樣，一個接著一個，形成「畫中有畫」，這波風潮創造出數十張讓人印象深刻的作品。

這一切必須從55歲的辛蒂‧戴克爾（Cindi Decker）開始說起，她是佛羅里達州傑克森維爾市（Jacksonville）的一位教師。戴克爾表示：「我不過是一位平凡母親，這幾天過得很精彩。」

戴克爾某天傍晚和朋友一起上繪畫課，當時她畫了一幅白鷺圖，她的兒子將她與畫作的合影分享到Reddit上，然後她就這樣成為當前Reddit最夯的媽媽之一，網友還把她畫的白鷺錯叫成「天鵝」。

戴克爾說她不知道兒子在想什麼，「我真的以為他只是在社群軟體Snapchat分享照片給朋友看，我甚至不知道會大受好評。」

戴克爾拿著畫作的照片現在在Reddit上獲得7.5萬個好評，而且在社群媒體更受歡迎，在Imgur上有超過114萬次的瀏覽。

戴克爾說：「我不是藝術家，只是地方的媽媽。」

戴克爾雖是原創作家，但是整個風潮卻是由45歲的瑞典藝術家澤特斯塔德（Kristoffer Zetterstrand）帶起。澤特斯塔德表示，他在逛Reddit時看到好幾張媽媽炫圖照。

他告訴英國廣播公司（BBC）：「我覺得照片看起來很可愛，然後我有個想法，我畫了其中一張照片，純粹為了好玩。」他的畫得到數百則正面留言，他在Reddit貼出五天後就得到12萬個讚。

對於這一波他帶起的風潮，他表示：「很奇怪，我最後一次數有超過40張畫，我變得越來越小。」他覺得這波風潮讓人驚訝。

他還說他已和戴克爾連絡，戴克爾很開心，現在澤特斯塔德打算就他的畫作寄送給戴克爾。

在澤特斯塔德之後，另一位Reddit女性用戶「lillyofthenight」注意到澤特斯塔德的畫作，她決定畫下澤特斯塔德與戴克爾，結果72小時內，她的畫作也獲得11.2萬個讚。

許多網友覺得有趣，紛紛開始接龍畫圖。一名網友表示，最後會有一幅圖，畫上所有的畫。

45歲的瑞典藝術家澤特斯塔畫了德辛蒂‧戴克爾與白鷺畫作的合影。K-Z/Reddi...
45歲的瑞典藝術家澤特斯塔畫了德辛蒂‧戴克爾與白鷺畫作的合影。K-Z/Reddit
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辛蒂‧戴克爾畫了一隻白鷺，她的兒子將母親與作品的合照分享到網路上。取自GADDA...
辛蒂‧戴克爾畫了一隻白鷺，她的兒子將母親與作品的合照分享到網路上。取自GADDAFO／Reddit
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Reddit用戶lillyofthenight畫下澤特斯塔德與戴克爾。lilly...
Reddit用戶lillyofthenight畫下澤特斯塔德與戴克爾。lillyofthenight/Reddit
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