「他畫她畫他畫她畫天鵝」 網友最愛畫這位老媽

2019-01-28 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



辛蒂‧戴克爾畫了一隻白鷺,她的兒子將母親與作品的合照分享到網路上,引起網友大玩畫作接龍遊戲。Reddit 分享 facebook 一位平凡母親在社群媒體上展現自己的畫作,卻意外掉入宛如電影「全面啟動」(Inception)一般的層層畫作(Paintception)中。

「我畫了一個女人,她畫了一個男人,那個男人畫了另一個女人,這個女人畫了一隻天鵝。」(I painted the woman who painted the guy who painted the lady who painted the swan.)這句話乍看像是練習英文關係代名詞的絕佳例句,不過這卻是國外論壇Reddit真實上演的有趣情況。

這個類似畫作接龍的遊戲引發網友跟風與高度討論,網友畫出前一位網友拿著畫作的模樣,一個接著一個,形成「畫中有畫」,這波風潮創造出數十張讓人印象深刻的作品。

這一切必須從55歲的辛蒂‧戴克爾(Cindi Decker)開始說起,她是佛羅里達州傑克森維爾市(Jacksonville)的一位教師。戴克爾表示:「我不過是一位平凡母親,這幾天過得很精彩。」

戴克爾某天傍晚和朋友一起上繪畫課,當時她畫了一幅白鷺圖,她的兒子將她與畫作的合影分享到Reddit上,然後她就這樣成為當前Reddit最夯的媽媽之一,網友還把她畫的白鷺錯叫成「天鵝」。

戴克爾說她不知道兒子在想什麼,「我真的以為他只是在社群軟體Snapchat分享照片給朋友看,我甚至不知道會大受好評。」

戴克爾拿著畫作的照片現在在Reddit上獲得7.5萬個好評,而且在社群媒體更受歡迎,在Imgur上有超過114萬次的瀏覽。

戴克爾說:「我不是藝術家,只是地方的媽媽。」

戴克爾雖是原創作家,但是整個風潮卻是由45歲的瑞典藝術家澤特斯塔德(Kristoffer Zetterstrand)帶起。澤特斯塔德表示,他在逛Reddit時看到好幾張媽媽炫圖照。

他告訴英國廣播公司(BBC):「我覺得照片看起來很可愛,然後我有個想法,我畫了其中一張照片,純粹為了好玩。」他的畫得到數百則正面留言,他在Reddit貼出五天後就得到12萬個讚。

對於這一波他帶起的風潮,他表示:「很奇怪,我最後一次數有超過40張畫,我變得越來越小。」他覺得這波風潮讓人驚訝。

他還說他已和戴克爾連絡,戴克爾很開心,現在澤特斯塔德打算就他的畫作寄送給戴克爾。

在澤特斯塔德之後,另一位Reddit女性用戶「lillyofthenight」注意到澤特斯塔德的畫作,她決定畫下澤特斯塔德與戴克爾,結果72小時內,她的畫作也獲得11.2萬個讚。