北韓男的時尚…襯衫「可食用」 糧食短缺時馬上充飢

2019-01-28 14:25 聯合新聞網 綜合報導



一名平壤金日成大學的研究生辛格利(Alek Sigley)，目前經營了一間北韓的旅遊公司，並固定在外媒NY News的專欄發表北韓相關的文章。上週他介紹了北韓的男性時尚，在樣式平凡的襯衫中以一款主打「可食用」的材質最為搶眼。

北韓男子對衣著的要求以正式為主，流行的樣式則和引領特尚潮流的南韓差了一大截。photo credit: NK NEWS 分享 facebook

上週辛格利在專欄中介紹了一本北韓的男性流行雜誌，這本雜誌是在2018年由「衣著研究中心」所出刊，是他在北韓書報攤中發現的戰利品。這本男性雜誌和這個專欄中曾介紹過的女性雜誌一樣，提供了國家認可的服飾款式清單，有模特兒穿搭的彩色照片以及設計樣式，搭配一些穿搭的建議文字。特別的是服裝的旁邊都配有編號，應該是為了訂做服裝時方便和師傅溝通樣式而編列的。

由於北韓民情保守，當地對流行的定義顯然也較西方國家認定的時尚有點不同。該專欄作者表示，自己曾聽到北韓友人討論最近流行的褲款，認定現今穿著「喇叭褲」較為有型；而當他穿著合身的窄版西裝參加位於平壤的婚宴時，也被當地人批評西裝「太小」，對時尚解讀的落差由此可見。

左邊那件襯衫的成份為高級蛋白質、氨基酸、果汁、鎂、鐵和鈣…強調其可食用性。photo credit: NK NEWS 分享 facebook

從這本男性雜誌中可以看到北韓目前主流的服裝款式為西裝和襯衫的搭配，休閒性質的Ｔ恤、牛仔褲完全不在其中。除了偏正式，以及時尚感和現今社會有落差外，對於衣物「實用性」的重視更是讓人印象深刻。

其中一件襯衫的介紹文字裡寫著：「此衣物材質為人造絨布，由高級蛋白質、氨基酸、果汁、鎂、鐵和鈣等微量元素組成，適合於從事水上活動、戶外探險和登山時穿著，並可在糧食短缺時食用充飢。」

另外還有強調「可以溶解於水中」的襯衫。一款號稱使用特別纖維織成的襯衫袖子，因能夠監看穿著人的健康狀況而有「智能袖子」的稱號，也讓作者以令人頭痛的設計來形容。

男性雜誌中模特兒的拍照姿勢也讓作者表示吃不消，他形容當地人非常喜歡秀出手機，男子的手提包更是手不離身的基本配件，因此拍照時這些物件也成了版面中不可少的元素。不過，從雜誌中出現數位相機的身影中也能發現，北韓的整體經濟狀況已逐漸提升，數位相機在中產家庭中出現的比例已經越來越高。