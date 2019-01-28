親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
委內瑞拉斷交美
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

「洗腎室」也可偷情 醫師爆65歲男病患10年有4人陪

北韓男的時尚…襯衫「可食用」 糧食短缺時馬上充飢

2019-01-28 14:25聯合新聞網 綜合報導

一名平壤金日成大學的研究生辛格利(Alek Sigley)，目前經營了一間北韓的旅遊公司，並固定在外媒NY News的專欄發表北韓相關的文章。上週他介紹了北韓的男性時尚，在樣式平凡的襯衫中以一款主打「可食用」的材質最為搶眼。

北韓男子對衣著的要求以正式為主，流行的樣式則和引領特尚潮流的南韓差了一大截。ph...
北韓男子對衣著的要求以正式為主，流行的樣式則和引領特尚潮流的南韓差了一大截。photo credit: NK NEWS
分享

上週辛格利在專欄中介紹了一本北韓的男性流行雜誌，這本雜誌是在2018年由「衣著研究中心」所出刊，是他在北韓書報攤中發現的戰利品。這本男性雜誌和這個專欄中曾介紹過的女性雜誌一樣，提供了國家認可的服飾款式清單，有模特兒穿搭的彩色照片以及設計樣式，搭配一些穿搭的建議文字。特別的是服裝的旁邊都配有編號，應該是為了訂做服裝時方便和師傅溝通樣式而編列的。

由於北韓民情保守，當地對流行的定義顯然也較西方國家認定的時尚有點不同。該專欄作者表示，自己曾聽到北韓友人討論最近流行的褲款，認定現今穿著「喇叭褲」較為有型；而當他穿著合身的窄版西裝參加位於平壤的婚宴時，也被當地人批評西裝「太小」，對時尚解讀的落差由此可見。

左邊那件襯衫的成份為高級蛋白質、氨基酸、果汁、鎂、鐵和鈣…強調其可食用性。pho...
左邊那件襯衫的成份為高級蛋白質、氨基酸、果汁、鎂、鐵和鈣…強調其可食用性。photo credit: NK NEWS
分享

從這本男性雜誌中可以看到北韓目前主流的服裝款式為西裝和襯衫的搭配，休閒性質的Ｔ恤、牛仔褲完全不在其中。除了偏正式，以及時尚感和現今社會有落差外，對於衣物「實用性」的重視更是讓人印象深刻。

其中一件襯衫的介紹文字裡寫著：「此衣物材質為人造絨布，由高級蛋白質、氨基酸、果汁、鎂、鐵和鈣等微量元素組成，適合於從事水上活動、戶外探險和登山時穿著，並可在糧食短缺時食用充飢。」

另外還有強調「可以溶解於水中」的襯衫。一款號稱使用特別纖維織成的襯衫袖子，因能夠監看穿著人的健康狀況而有「智能袖子」的稱號，也讓作者以令人頭痛的設計來形容。

男性雜誌中模特兒的拍照姿勢也讓作者表示吃不消，他形容當地人非常喜歡秀出手機，男子的手提包更是手不離身的基本配件，因此拍照時這些物件也成了版面中不可少的元素。不過，從雜誌中出現數位相機的身影中也能發現，北韓的整體經濟狀況已逐漸提升，數位相機在中產家庭中出現的比例已經越來越高。

北韓時尚平壤
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

影／喜事變悲劇！土石流侵襲 秘魯婚宴釀15死

2019-01-28 14:09

班克西塗鴉悼恐襲 巴黎劇場逃生門失竊

2019-01-28 13:58

婚禮遇土石流 秘魯15死34傷

2019-01-28 13:58

「他畫她畫他畫她畫天鵝」 網友最愛畫這位老媽

2019-01-28 13:55

澳航將開20小時超長航線 旅客要求設運動空間

2019-01-28 13:32

上網成癮是不是病？官方還没認定 醫學界已嚴肅看待

2019-01-28 13:15

不只氣候變遷 肥胖及營養不良同列全球3大威脅

2019-01-28 12:33

胡志明市賣淫集團 首見淫媒和賣淫者均為外國人

2019-01-28 12:00

巴西礦場水壩潰決 死亡增至58人

2019-01-28 11:55

影／無尾熊叫聲聽過嗎? 詭異「嗝呃呃」形象破功

2019-01-28 11:30

南韓年輕求職者 過4成想進國營企業

2019-01-28 11:26

荷蘭海牙疑發生瓦斯氣爆 民宅半倒9人受傷

2019-01-28 11:22

集中營遺跡劣化中：「奧斯威辛」的保存困境

2019-01-28 11:09

不准中生說中文 杜克大學教職員涉歧視請辭

2019-01-28 10:27

歐美也怦然心動？麻理惠「整理魔法」為何爆紅

2019-01-28 09:40

BNK48成員服裝有納粹標誌 見以色列駐泰大使道歉

2019-01-27 23:36

班克西巴黎畫作弔恐攻 26日竟遭竊

2019-01-27 16:37

脫北變脫衣！被逼做色情主播 牧師扮客直播中商量逃亡

2019-01-27 14:03

意想不到的秘密：淺談日本秘密意匠制度

2019-01-24 10:28
看更多

熱門文章

影／神準「功夫老母」！飛天拖鞋正中30公尺外女兒

2019-01-27 17:46

加拿大駐陸大使談孟晚舟遭撤換 專家：有些事不能明講

2019-01-27 21:59

中美貿易談判前瞻 分析：誰先讓步誰就輸

2019-01-27 19:01

關門亂局川普害ㄟ！六成三認為「美國步入錯誤軌道」

2019-01-27 22:54

新聞眼／加總理猶豫不決 被中美吃定

2019-01-28 00:10

英國女整天看到裸體和陰道 罹強迫症看A片減輕症狀

2019-01-28 14:06

中美貿易戰 港媒：加劇珠三角遷廠潮

2019-01-28 11:44

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-01-28 06:59

美施壓盟邦禁華為 與中國進行主宰5G新軍備競賽

2019-01-28 11:43

委內瑞拉臨時總統瓜伊多密會軍方 迫使馬杜洛下台

2019-01-28 12:47

美國男大學生遊日被關9個月 只因酒醉打破一盞燈

2019-01-28 14:57

不敢硬碰川普！馬杜洛緩逐美外交官 但不甩歐重選通牒

2019-01-27 23:19

路州爆家庭悲劇5死 嫌犯疑槍殺父母及女友後逃亡

2019-01-27 22:49

美中貿易談判對決 彭博預測3種可能發展

2019-01-28 10:43

BNK48成員服裝有納粹標誌 見以色列駐泰大使道歉

2019-01-27 23:36

挺川普連任 共和黨提前表態有玄機

2019-01-28 00:05

歐元區17國 不再發行500元大鈔

2019-01-28 02:36

劉鶴訪美前夕… 美對大陸加徵關稅 WTO調查

2019-01-28 00:48

分析師郭明錤：2019年iPhone最壞狀況將過

2019-01-28 09:06

孟晚舟案失言 加國撤換駐陸大使

2019-01-28 00:10

黃背心示威第11周 新勢力紅圍巾、藍背心接連上場

2019-01-27 22:59

印尼南蘇拉威西水災釀68死 7000人被迫避難

2019-01-27 19:35

不准中生說中文 杜克大學教職員涉歧視請辭

2019-01-28 10:27

澳航將開20小時超長航線 旅客要求設運動空間

2019-01-28 13:32

美中高階貿易談判 攻防重點一次看

2019-01-28 09:44

委國總統之亂／馬杜洛姿態放軟 不排除見川普

2019-01-28 00:05

最晚2038年棄燃煤電廠 德國：電價不一定上漲

2019-01-27 20:56

胡志明市賣淫集團 首見淫媒和賣淫者均為外國人

2019-01-28 12:00

「他畫她畫他畫她畫天鵝」 網友最愛畫這位老媽

2019-01-28 13:55

慘！美國25-34歲人所得停滯17年 世代財富差距擴大中

2019-01-28 14:03

移民之女宣布參選 立志當美國首位黑人女總統

2019-01-28 14:02

民主黨攔不下 美解除對俄鋁和富豪歐柏嘉制裁

2019-01-28 08:17

美中談判 WTO仲裁成變數

2019-01-27 23:40

美中最新貿易談判 三大走向

2019-01-28 09:42

英國菲立普親王出車禍 致信受傷女子道歉

2019-01-27 19:04

名家瞭望／郭德堡：國際貿易…令人緊張的一年

2019-01-28 00:05

日軍機低飛「挑釁」…韓防長令強力反制

2019-01-28 13:38

北韓男的時尚…襯衫「可食用」 糧食短缺時馬上充飢

2019-01-28 14:25

法國黃背心抗議進入第11周 持續挑戰馬克宏

2019-01-27 19:59

防堵華為5G部署 紐時：美國秘密聯手世界各國

2019-01-28 02:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top