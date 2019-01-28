婚禮遇土石流 秘魯15死34傷

2019-01-28 13:58 世界日報 編譯中心／綜合27日電



秘魯東南部阿班凱市（Abancay）發生土石流沖垮一間飯店，造成至少15人喪命、34人受傷。美聯社 分享 facebook

秘魯當局表示，東南部阿班凱市（Abancay）發生土石流沖垮一間飯店牆壁的意外，當時飯店內正在舉行婚禮慶典，造成至少15人喪命、34人受傷。

法新社報導，阿班凱市市長拉莫斯（Evaristo Ramos）告訴RPP廣播電台說：「土石沖垮飯店牆壁，且猛烈地流進飯店內。」

拉莫斯還說，約有100位民眾參加這場婚禮派對，土石流造成「15人死亡與34人受傷」。