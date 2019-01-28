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「洗腎室」也可偷情 醫師爆65歲男病患10年有4人陪

澳航將開20小時超長航線 旅客要求設運動空間

2019-01-28 13:32中央社 新加坡28日綜合外電報導

澳洲航空公司（Qantas Airways）。法新社
澳洲航空公司（Qantas Airways）。法新社
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澳洲航空公司（Qantas Airways）今天表示，乘客要求飛行中提供健身車、虛擬實境遊戲等創新休閒項目，以打發從澳洲雪梨直飛英國倫敦長達20小時的時間。

澳航今年稍晚料將訂購能飛行世界最長商務航線的噴射客機，如空中巴士公司（Airbus SE）A350或波音公司（Boeing）777X，並將在2022年開通航線。

澳航在聲明中表示，對搭乘從澳洲伯斯（Perth）到倫敦17小時直飛航班的客戶進行群體研究及調查，發現健康與保健是最熱門的話題。

澳航說，旅客建議設置溫和運動空間、提供無線降噪耳機，並設立提供酒精及無酒精飲料與零食的機內咖啡廳。

澳航工業設計師卡恩（David Caon）表示：「旅客分享一些極富想像力的點子，讓這成為令人興奮的挑戰，並幫助我們跳脫框架思考，重新定義這個超長的飛行經驗。」

澳航為去年開通的伯斯直飛倫敦航線，在飛行前後於伯斯候機室提供15分鐘的伸展課程。澳航指出，服務使用率達80%，機上菜單及機艙光線也設計來輔助調節生理時鐘。

新加坡航空公司（Singapore Airlines）紐約直飛新加坡近19小時的航線中斷5年後，去年復飛，並雇用美國養生度假村品牌峽谷牧場（Canyon Ranch）設計健康餐點，還透過機上娛樂系統帶領旅客做伸展操。但這兩家航空公司都沒為當前的超長途航班，保留專門運動或消磨時間的客艙空間。

澳航國際執行長韋布斯特（Alison Webster）說，公司會檢驗顧客對雪梨直飛倫敦航線的服務要求，並以「客戶可負擔、航空公司商業上可行」的方式設計客艙。

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