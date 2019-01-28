不只氣候變遷 肥胖及營養不良同列全球3大威脅

2019-01-28 12:33 中央社 紐約27日綜合外電報導



含肥胖、營養不良及氣候變遷並列3大全球威脅。聯合報系資料照 分享 facebook 專家今天表示世界人口面臨的最大威脅包含肥胖、營養不良及氣候變遷，並指與利益動機及政策慣性有關，呼籲制定具有約束力的計畫和投入數兆美元防止威脅發生。

由農業、經濟、人權和其他領域專家組成的「刺胳針肥胖委員會」（Lancet Commission on Obesity）報告指出，為了擁護健康、環境和經濟福祉，迫切需要10億美元（約新台幣310億元）資金和針對糧食政策及生產的行動戰略。

委員會表示，肥胖、營養不良和氣候變遷這3個問題與農業生產、交通、城市設計和土地利用方式密不可分，將對人口和地球造成巨大損害。

本研究作者兼喬治華盛頓大學（GeorgeWashington University）公共衛生專家狄茨（WilliamDietz）告訴記者：「我們唯一能冀望的就是急迫感會擴散。我們已經快沒時間了。」

委員會表示，政府應將補貼牛肉、乳製品和全球其他食品產業的5000億美元，改撥給永續健康畜牧業，並將補貼化石燃料的5兆美元轉給再生能源和永續交通系統。

報告指出，這3項全球危機與大量生產的加工垃圾食品有關，不只造成肥胖和營養不良，產生的溫室氣體排放更是導致氣候變遷的元凶。

農業生產和配送時所燃燒的化石燃料則致使全球氣溫上升、乾旱和極端氣候。

國際糧食農業組織（International Food and Agricultural Organization）表示，農業、林業和其他土地利用應當為讓地球升溫的1/4溫室氣體排放負責。

報告也提及，由於決策者不採取行動；尋求利潤的食品公司凌駕公共政策之上；再加上社會大眾未要求進行變革，使得這些問題加劇。（譯者：王品軒/核稿：陳昱婷）