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班克西巴黎畫作弔恐攻 26日竟遭竊

2019-01-27 16:37台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導

英國畫家班克西繪製在逃生門上弔念巴黎恐攻的畫像26日清晨遭小偷整片卸下帶走，目前...
英國畫家班克西繪製在逃生門上弔念巴黎恐攻的畫像26日清晨遭小偷整片卸下帶走，目前警方正在積極追查中。（photo by Bataclan Twitter）
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英國知名畫家班克西憑弔巴黎恐攻的畫作26日遭竊！2015年巴黎恐攻後，英國畫家班克西在傷亡最慘重的巴塔克蘭劇院留下了作品，在其逃生門上繪製年輕女孩哀悼的畫像。但巴塔克蘭劇院於26日發布推文表示，逃生門於26日清晨遭歹徒整片卸下，目前警方正在追查中。

根據《英國廣播公司》報導，班克西是英國知名的塗鴉藝術家，但至今仍沒人知道他的真實身份。他最早自1990年代起，就在其家鄉布魯斯托，對火車與牆壁進行塗鴉。自2000年起，他則將他的工作範圍擴大到世界其他地區，而被世人所認識。

他的作品在近幾年獲得賞識，屢屢在拍賣會上獲得佳績，也因此成為竊賊覬覦的對象。他的一幅價值135萬台幣的作品才在去年6月於多倫多的藝術展覽上失竊。另一幅作品「氣球與女孩」更是在去年因為在以420萬台幣的高價賣出後自毀，在世界舞台上一舉成名。

《ABC新聞》指出，巴塔克蘭劇院遭竊的作品實際上位於劇院的逃生門上，是班克西為了弔念於恐攻中喪生的90位民眾而繪。巴塔克蘭劇院在該幅畫遭竊後，在推文中表示，班克西這幅對全世界人民來說是慰藉的畫，已經自我們身邊被帶走。

儘管整起竊案仍在調查中而不便公開，但相關知情人士表示，小偷們作案時都有蒙面，而且是將整扇門完好的拆下來帶走。他們在當地時間凌晨4:25犯案，並且在得手後搭乘廂型車離開。

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