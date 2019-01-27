脫北變脫衣！被逼做色情主播 牧師扮客直播中商量逃亡

2019-01-27 14:03 世界日報 中國新聞組／整理



美華（左）與智允（右）將在南韓過新生活。(視頻截圖) 分享 facebook

脫北者不是一離開北韓就安全了，有些人不幸地被販賣至色情行業。BBC採訪了兩名女脫北者，她們從北韓逃到中國，卻被販賣成為色情主播，經過二度逃脫才重獲自由，其中的辛酸血淚，只有她們自己才知道。

千璂元牧師協助過許多脫北者。(視頻截圖) 分享 facebook

逃離北韓 遭賣入色情業

自從北韓領導人金正恩在2011年掌權後，脫北者人數下降超過一半，其中最主要的原因，是北韓在邊境加強管制，而那些協助北韓人逃離的中間人開始漲價。

美華（Mira，音譯）和智允（Jiyun，音譯）是脫北者，分別在五年及八年前，從北韓逃到中國，但那些把她們帶離北韓的中間人，卻把她們販賣到色情行業。

智允被迫當直播主。(視頻截圖) 分享 facebook

BBC北韓語編輯Su-Min Hwang採訪了美華和智允。她們被困在吉林省延吉市一幢住宅大廈多年。有一天，她們決定逃走。她們在三樓的單位內，把床單綁在窗上，再綁了一條繩索，慢慢爬出窗，再向下爬到地面。

據報導，美華逃出北韓時才22歲，她是1990年代大饑荒末期出生，是新一代的北韓人，隨著北韓地下市場（Jangmadang）變得活躍，他們可以接觸到化妝品、名牌衣服的仿製品、 DVD以及一些外國電影。

但正因為他們接觸了外界的資訊，更有衝動要離開北韓。

美華也是因為這樣，萌生脫北的念頭，「我真的很喜歡中國電影，我以為中國男人都是像戲中那樣子，我希望嫁給一個中國男人，花了幾年時間找方法離開北韓。」

她的父親是退伍軍人兼黨員，對她十分嚴格。美華原本想做醫生，但父親不同意，令她更想在中國展開新生活。

美華被迫當主播。(視頻截圖) 分享 facebook

還偷渡費 被逼露胸直播

報導說，經過四年時間，她終於找到人幫助。正如許多脫北者一樣，她沒有足夠的錢去支付偷渡費用，她同意離開北韓後工作還債。起初她以為自己會在餐廳工作，但她被騙了，被迫捲入色情行業，過著對陌生人袒胸露背、在鏡頭前脫衣賣肉的生活。

當她抵達延吉市時，被交到一位中韓裔男子手中，那個人被稱為「董事」。

抵達公寓後，這位中韓裔「董事」向美華講解她真正的新工作，他讓美華與另一位資深的「導師」入住同一間房，希望美華學習和練習如何當色情直播主，。

美華（中）和智允（右）前往安全屋。(視頻截圖) 分享 facebook

「簡直難以置信，要在他人面前脫衣服，對女性而言，是一大恥辱，我痛哭了起來，但他們卻問我，是否因思鄉而哭。」美華說。

這所公寓有9名女性，美華第一位室友與另一名女性有一天逃走了，美華被安排與其他女性一起，那就是她遇上智允的一刻。

智允在2010年脫北，當年16歲。

色情直播網站的截圖。(視頻截圖) 分享 facebook

她的父母在她兩歲時離婚，令家庭陷入貧困狀態，11歲便輟學工作養家，她原本希望到中國賺一年錢，把錢寄回家。

但她和美華一樣被騙了，離開時，她完全不知道自己會被迫成為色情直播主。

報導說，智允十分努力工作，她希望透過好的表演獲得「董事」的獎勵。

有時她一晚只睡四個小時，希望能達到每天177美元的目標，她渴望能盡快寄錢回家。

智允說，幾年來，她賺得比其他女孩子多，「董事」最喜歡她。

「我以為他真心對我特別好，但後來我賺得比較少，他就換了一張臉，他責怪我們不夠盡力，花時間看戲劇做一些沒意義的活動。」

「董事」一家人嚴密把守這所公寓，他的父母會睡在客廳，並緊鎖入口的大門。

「我們被完完全全地囚禁，比坐監更慘。」智允說。

報導指出，她們獲准每半年出外一次，有時候賺多了，可以每個月一次。在這罕有的時刻，她們可以購物、剪頭髮，但她們無法與任何人聊天。

「董事與我們走得很貼近，走路走得像情侶一樣，他擔心我們會跑走。」美華說，「我希望到周圍逛一下，但我不能夠這樣做，我們不能與任何人攀談，連買一瓶水也不行，就像一個笨蛋。」

「董事」答應美華，如果她努力工作，會讓她嫁一個好男人，又答應智允讓她聯絡家人。

當智允問他什麼時候會把她放走，他告訴她，她需要賺5.32萬美元(約36萬元人民幣)。「董事」還說，會把她們所賺的三成錢，在她們獲釋時分給她們。美華和智允從來見不到她們賺的一分一毫。

兩人愈來愈擔心自己一輩子也不會有自由。

「我一般不會想自殺，但那時候我刻意過度服藥，又嘗試跳樓…」智允說。

美華和智允分別挨了五年和八年這樣的日子。

千璂元（右）與美華（左）在色情直播網站商量如何逃亡。(視頻截圖) 分享 facebook

牧師扮客 遠距協助脫困

報導提到，美華在當主播期間認識了一位客人，那名客人同情美華的遭遇，把她介紹給過去20年協助多名脫北者的千璂元牧師。

這位客人遙距在美華的電腦安裝了聊天程式，讓她與牧師溝通。

千璂元在脫北者圈子中十分有名，北韓官方媒體經常攻擊他，說他是「綁匪」，或是「騙子」。

千璂元1999年成立一個名為Durihana的基督教組織，估計曾協助1200名脫北者。但他認為，美華和智允的個案特別令人痛心。

他說：「我見過女孩被囚禁三年，但她們是我見過被囚禁最久的人，這實在令我很痛心。」

報導引述千璂元的話說，販賣女脫北者變得愈來愈有組織性，相信一些在邊境駐守的北韓士兵，也牽涉其中。

這些女性的「售價」由幾百美元到幾千美元不等，雖然目前難以有官方數據，但聯合國也提出關注，指有很高程度的北韓女子人口販賣問題。美國國務院的人口販賣報告，持續視北韓為最惡劣人口販賣國家之一。

千璂元假扮成客人，在色情直播網站與美華和智允接觸，兩人假裝工作，然後一邊計畫逃亡行動。

「一般情況，被囚禁的脫北者不知道他們身在何方，因為他們是被蒙著雙眼。」他說。

透過谷歌地圖找到她們的確實位置後，千璂元派遣Durihana一名志願者到公寓，準備接走她們。

逃脫時，她們綁了一條繩索，從窗戶向下爬到地面。(視頻截圖) 分享 facebook

但要順利離開中國，對脫北者而言並不容易且危機重重。大部分會傾向到第三國家，或是走進南韓大使館，然後投誠南韓。

離開了公寓後，在志願者的幫助下，兩人在中國展開漫長的旅程，由於沒有身分證明文件，她們沒法入住酒店或民宿，所以被迫在火車睡覺。

花了12天 逃鄰國韓使館

在這趟旅程最後一天，他們花了五小時爬過荒山，穿過邊境進入了一個鄰近國家。

報導說，這趟旅程花了足足12天，兩人終於見到千璂元了。

「我想取得南韓公民身分，才是完全安全，但當見到千璂元也讓我感到安全，我為能夠重獲自由而哭。」智允說。

之後，他們再坐了27小時的車，前往最近的南韓大使館。

美華在到達大使館前戰戰兢兢地笑了起來，她說，她很想哭。

「我終於逃離地獄了。」智允說，「那時候百感交集，我一旦到了南韓就無法再見到家人，我感到很內疚，那不是我離開的原因。」

牧師和兩位年輕女性進入了大使館，一會兒後，只有千璂元離開大使館，他的任務已經完成。

美華和智允會直接飛到南韓，她們會接受國家情報部門嚴格的審查，確保她們不是間諜，然後花三個月的時間，在統一院的安置中心逗留至少三個月，學習一些生活技能。她們也會接受輔導，然後便正式成為南韓公民。

「我希望學中文或英文，成為一位導遊。」美華被問到想在南韓做什麼時說。

「我希望過正常的生活，可以在咖啡廳與朋友聊天，」智允說，「有些人告訴我，雨總有一天會停下來，但對我來說，這個雨季太長久了，讓我一度忘記了太陽的存在。」