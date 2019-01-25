它們的變化才真正讓人心碎 看大自然的十年挑戰

2019-01-25 16:49 聯合新聞網 文／遠見提供



中亞鹹海變化。圖／遠見提供 分享 facebook

近日來，你一定曾被社群媒體上瘋傳的「十年挑戰」貼文洗版，眾多「#10yearchallenge」Tag不僅讓人們開始透過照片懷舊，許多明星的跟風，更令粉絲回味過往的點點滴滴。然而，在檢視過去歷史的同時，你也不能忽略這些年來人們對大自然的影響，那環境的改變著實勾勒無限心痛。

隨著工業的發展、科技的便利和予取予求的濫墾濫伐，聖嬰現象、氣候變遷和全球暖化的問題更有如地球傷疤般不斷擴散，過多塑膠垃圾占據海洋生物生活的空間，惡劣空氣汙染更令人窒息，而人們又該何時才能覺悟？

環保團體艾倫麥克阿瑟基金會（Ellen MacArthur Foundation）研究發現，全球每年生產3億噸塑料，其中有500萬到1300萬噸的塑膠垃圾碎屑漂散到海洋中，進而被海鳥、魚類和其他生物誤食。

可怕的是，預估到了2050年，大海中塑膠的重量，會比魚類的總重量還重；隨著食物鏈不斷累積，最後將這些塑膠吃進肚子的，還是人類自食惡果。

《businessinsider》報導，2018年不僅是海洋有史以來最溫暖的一年，而且科學家們還意識到，大海的升溫速度遠比他們所預測的快了近40％；更重要的是，研究觀測發現，南極冰蓋的融化速度幾乎是1980年代的6倍之高。

事實上，融化的冰川意味著南極和北極正在消融，溫暖的海水導致冰川崩塌，進而造成全球海平面迅速上升，一些島國和低窪地帶將面臨覆亡的命運。

科學家發現，若這現象不加以改善，到了西元2100年，美國（USA）佛州的海平面將最高會增加至10公尺，當失控時，那面對的悲劇難以想像。

一起看看大自然的「十年挑戰」……

瑞士冰川十年來的變化。圖／遠見提供 分享 facebook

位於瑞士的羅納冰川，位於羅納河源頭，獨一無二的高山美景令人讚歎，然而2009至2019間的冰川變化，右邊的冰層很明顯地消逝，令人不勝唏噓。

阿拉斯加冰川八十多年來的變化。圖／遠見提供 分享 facebook

如果十年的變化已經如此明顯，那若把時間再度拉長，那鮮明的驟變才真正無奈，圖為阿拉斯加佩德森冰川從1917到2005年之間的變化，冰川近乎已經消失。

北極的地景變化。圖／遠見提供 分享 facebook

受氣候影響，北極這一百年來的變化更是明顯，當冰層直接退去，直接反應是全球暖化的嚴重性。

珊瑚的變化。圖／遠見提供 分享 facebook

然而，氣候變化所影響的不只是冰川。海水的暖化也使得珊瑚死亡。

加州水壩變化。圖／遠見提供 分享 facebook

隨著不斷成長的人口，所需的水資源也愈來愈多，河流和湖泊也漸漸萎縮。照片顯示2011年到2014年，加州的奧羅維爾水壩在短短三年內萎縮有多麼誇張。

阿拉斯加冰川變化。圖／遠見提供 分享 facebook

同樣在阿拉斯加的謬爾冰川，1941年和2004年的冰含量有著非常顯著的差距，同樣都是夏天所攝，但如今冰川早已不復見，取而代之的是滾滾河流，令人震撼。

瑞士山峰積雪變化。圖／遠見提供 分享 facebook

這是1960年和2005年的瑞士（Switzerland）馬特洪峰，山頂上的積雪量有著顯著的差距，顯見暖化有多麼嚴重。

烏干達植被變化。圖／遠見提供 分享 facebook

從1970年代開始，美國太空總署（NASA）便開始運用衛星攝影記錄各國加公園的森林砍伐，圖中是1973年和2005年的烏干達（Uganda）埃爾貢山國家公園，可以看到周圍植被數量明顯降低。

阿根廷森林變化。圖／遠見提供 分享 facebook

在阿根廷（Argentina），薩爾塔森林的砍伐更加嚴重，衛星圖顯示的1972和2009年間的差別，現在幾乎是光禿禿一片。

肯亞毛森林變化。圖／遠見提供 分享 facebook

再看看肯亞（Kenya）的毛森林，1973年和2009年間的砍伐也非常嚴重，大部分木材被銷往國外，以製作家具等建材。

秘魯冰川變化。圖／遠見提供 分享 facebook

看看這幅1978年和2011年間的照片，祕魯（Peru）庫里卡里斯冰川的巨大差異，融冰問題會導致海平面上升、淹沒低窪島國，吐瓦魯（Tuvalu）和馬爾地夫（Maldives）正深受其害。

中亞鹹海變化。圖／遠見提供 分享 facebook

2000年到2014年的14年間，中亞的鹹海也正大幅的消失中，並分裂為4個區塊，與當年相比，面積剩下不到原先的1／4，簡直是生態災難。

巴西雨林變化。圖／遠見提供 分享 facebook

在雨林地巴西（Brazil），從1975到2009年間有大量樹木被砍伐。

人類，難道都學不會教訓？

（文／魯皓平 本文出自2019.1.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）