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雲門年度巡演最終站 松煙飄散葛瑞克藝術節

2018-07-11 12:53中央社 巴賽隆納11日電

三度獲邀至西班牙葛瑞克藝術節的雲門舞集，於當地10日晚間，在露天採礦場改建的葛瑞克劇場裡，演出身形靈動如氤氳輕煙、質地卻內斂沉緩如巨樹扎根的「松煙」，迷醉滿場2千多名觀眾。

值得一提的是，西班牙的巴賽隆納是雲門今年海外巡演行程的最終站，12日晚間在葛瑞克劇場演出最後一場「松煙」後，即將啟程返台，緊接著7月28日在台北兩廳院藝文廣場、8月4日在屏東縣立田徑場，免費戶外公演「關於島嶼」，10月也將在台東池上秋收稻穗藝術節演出「松煙」。

1929年建構的葛瑞克劇場，以其仿希臘式的露天環形設計，還有以天然岩壁為舞台背景為最大特色，也是擁有43年歷史、在每年夏日舉行的葛瑞克藝術節最主要的場地。

首演於2003年的「松煙」，以美國作曲家約翰．凱吉音樂貫穿全舞，本來以宋瓷冰裂紋為投影佈景，襯著時如輕煙飄、時如重墨頓的舞者身體，寫意表現書法美學中的留白與運氣，是林懷民行草三部曲中的第二部。

當時接獲葛瑞克藝術節的邀請，最後選擇質地空靈清爽的「松煙」帶往葛瑞克劇場演出，雲門藝術總監林懷民的理由很簡單，「這場地就該是跳松煙」。

確實，天然岩壁上那見證了歲月的紋理、經風雨日曬後的自然岩色，比原版的冰裂紋佈景更顯生機力道，呼應了舞名「松」字的巍瀚莊嚴，也襯著「煙」字的氤氳氛圍如詩迷醉。

雲門雖曾於2007年、2010年受邀至葛瑞克藝術節演出「水月」和「狂草」，但礙於演出技術需求，演出地點皆在室內劇院，將舞作帶往戶外露天的葛瑞克劇場，這回是第一次，也是雲門難得在海外的戶外演出經驗。

葛瑞克藝術節總監卡薩德福斯（FranescCasadesusg）在受訪時說明，今年藝術節以亞洲為題，他表示雲門在世界舞壇上是很特殊的，「雲門的舞蹈技巧、編舞手法很不同於一般，而林懷民的舞作，也總是讓人感動」。

他表示，邀請雲門三度造訪葛瑞克藝術節前，還不知道林懷民將於明年底退休、由新任總監鄭宗龍接棒的計畫。後來得知消息，卡薩德福斯很感謝又感動，「在林懷民退休前，還能邀來他的經典作品，讓人感謝；在得知這個傳奇的舞團將有人接續、還有下一個階段的未來可以期待，是很美的一件事」。

藝術節劇場林懷民

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