親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
泰洞穴搜救奇蹟
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際
璀璨榮耀固特異

雙北放假不同調上班否？蔣萬安提醒勞工注意這四件事

破滅的防災大國？西日本「最惡豪雨」夢魘

心碎的衝擊！熱帶雨林正遭遇破記錄的盜伐損失

2018-07-11 07:57聯合新聞網 文／遠見提供

圖擷自nytimes
圖擷自nytimes
分享
在巴西（Brazil），農民和牧場主為了清除農業用地而造成的森林大火在2017年失控，嚴重乾旱和缺乏降雨的結果，導致大火延燒並摧毀了1萬2150平方公里的樹木，這嚴重的損失破壞了巴西一直以來為了保護雨林的努力。

在哥倫比亞（Colombia），政府為了與當地最大的犯罪組織達成協議，特別為了其伐木和農業事業鋪設的全新的道路，這迫使更多的亞馬遜森林被砍伐，甚至黑幫因此得利，可運出更多在雨林中的礦物。

而去年夏天，在加勒比海沿岸地區，颶風艾爾瑪和瑪麗亞摧毀了多明尼加（Dominica）近1／3的森林，以及波多黎各（Puerto Rico）大片樹海。

nytimes》報導，事實上，根據全球衛星觀察（Global Forest Watch）所統計的衛星數劇報告，光是在2017年，樹木的損失量就高達約15萬7950平方公里，這相當於孟加拉（Bengal）整個國土的面積，而全球森林觀察是近年來環境組織致力研究的目標。

而可怕的是，2017年的樹木損失量已經成為衛星記錄下，全球植被覆蓋率的第二差，僅優於2016年，而熱帶雨林的盜伐一直是個難解的問題。

心痛的是，你可能很難想像一顆要耗費數十年才能生長的生命，卻在不肖業主幾分鐘的摧殘下，粗壯的樹幹便此硬生生倒地。

在這份新報告發布之際，世界各國的森林、林務部長正在挪威（Norway）奧斯陸舉行會議，討論如何加強保護世界熱帶森林的努力，這些熱帶雨林庇蔭了世界上至少一半以上的物種，在調節地球氣候方面發揮著關鍵作用。

挪威政府國際氣候和森林協議副主任安德烈亞斯（Andreas Dahl-Jorgensen）說：「這些新數據顯示世界雨林的情況令人擔憂，我們根本不會達到我們在巴黎同意的氣候目標，更沒有大幅減少熱帶森林砍伐和恢復世界各地的森林比率。」

樹木，特別是鬱鬱蔥蔥的熱帶雨林，在生長過程中會將二氧化碳從空氣中吸入，並將碳和土壤中的碳元素鎖定在一起。當人類砍伐或燒毀樹木時，碳會釋放回大氣層，使地球變暖。根據研究，森林砍伐每年占人類二氧化碳排放量的10％以上。

森林正在消失的問題，長期以來一直是一個挑戰。幾十年來，聯合國糧食及農業組織依靠各個國家的地面評估來追踪森林砍伐數據，然而，並非所有熱帶國家都有足夠的能力來監測森林，而且測量結果可能會受到不一致的困擾。

2013年，馬里蘭大學（University of Maryland）的科學家們推出了一種新的方法。他們使用衛星數據，追蹤世界各地樹冠區域的變化。這種方法雖然有其自身的局限性：包含仍然需要做更多的工作，來區分在人工林中有意採伐的樹木，和在較老的天然森林中剔除新生的樹木。

不過，馬里蘭大學負責監測的科學家馬修（Matthew C. Hansen）表示，地面評估和衛星數據都很重要，「但衛星可以做的是更快地發現違法行為，監測森林正在減少的狀況，然後發出警報。」

衛星數據還為巴西巨大的亞馬遜雨林提供了更清晰的圖像，這些雨林長期遭受隨意的森林砍伐，雖然在過去的十年中，巴西政府已採取行動減少非法盜獵政策，然而像嘉吉（Cargill）這樣的西方農業公司卻還是涉入其中。

全球森林觀察分析顯示，巴西在2016年和2017年失去了創紀錄的樹木覆蓋量，部分原因是亞馬遜地區發生大規模火災。這些火災通常由農民和牧場主開始清理土地而引起，但去年的嚴重干旱導致他們迅速蔓延，特別是在炎熱的東南部。

此外，衛星還獲得了大規模砍伐土地的證據，這些現象可能發生在執法薄弱的地區。

專家說，「最令人擔憂的是，我們開始看到常態，像是火災、森林砍伐、乾旱和氣候變化都在影響，使亞馬遜變得更加易燃。」

在世界其他地方，衛星數據顯示，去年剛果民主共和國（Congo）的森林消耗量超過巴西以外的任何其他國家──約1萬4580萬平方公里，比上一年增加6％──小規模採伐、木炭生產和農業活動都可能是影響的原因。

這些為了更多的地、更多自然資源而予取予求的人類行為，不僅使得森林淨化二氧化碳的能力降低、促使暖化更加快速、融冰導致海平面上升，居住在與林中的生物，往往在這肆無忌憚的過程中面臨滅絕或絕種的命運。直至有一天，當碳排放的量完全超過碳吸收的量時，人類會付出應有的代價。

（文／魯皓平 本文出自2018.7.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

相關新聞

影／為何希臘漁民紛紛領台幣20-930萬棄船上岸？

2018-07-11 08:15

日水災第4天 增至158死

2018-07-11 00:25

新的驗血方法 精準測出你還能活多久

2018-07-10 22:58

日本遭遇36年最嚴重水災 已奪156人性命

2018-07-10 16:51

全球漁獲過度捕撈 3成遭浪費

2018-07-10 16:13

歹毒！92歲阿公哭訴莫名遭圍毆 被嗆「滾回墨西哥」

2018-07-10 14:31

阿公背包客瀟灑遊世界 動機卻超悲催

2018-07-10 13:34

澳洲最特別閨密 一起捐卵讓兒女滿天下

2018-07-10 13:19

等不到主播… 鬍子大叔穿T恤報強震 日本觀眾傻眼

2018-07-10 10:56

路易王子受洗 威廉王子全家首次一起幸福亮相！

2018-07-10 08:36

生態的逆襲？大量水母堵塞發電廠的心酸真相

2018-07-10 07:45

音樂薰陶好處多 研究：兒童學鋼琴可強化音調辨別能力

2018-07-09 12:49

擔心的事情總在發生？先想想你對問題的定義是否已經改變

2018-07-04 11:30

瑞典式的幸福 和台灣不一樣

2018-07-04 09:17

大山的另一邊 塔吉克邊境蘭加爾

2018-07-04 09:00
看更多

熱門文章

泰國岩洞救援行動 13人全數救出

2018-07-10 20:02

星巴克推出不用吸管的塑膠杯蓋長這樣

2018-07-10 14:46

等不到主播… 鬍子大叔穿T恤報強震 日本觀眾傻眼

2018-07-10 10:56

路易王子受洗 威廉王子全家首次一起幸福亮相！

2018-07-10 08:36

泰國岩洞救人 特斯拉迷你潛艇沒派上用場原因是...

2018-07-10 18:17

營救行動危機四伏 泰洞穴少年異常冷靜堅強

2018-07-10 21:09

泰國岩洞救出第11人 僅剩2人待救

2018-07-10 18:43

阿公背包客瀟灑遊世界 動機卻超悲催

2018-07-10 13:34

影／惡媽餵兩歲兒吃狗食 阿嬤氣得報警告媳婦

2018-07-10 14:36

泰北洞穴救援近18天 13人獲救大事紀

2018-07-10 21:34

穆斯克人在泰國師生受困洞窟快閃現身 傳今在上海亮相

2018-07-10 08:31

美中貿易再戰！ 川普擬公布2,000億美元商品徵稅清單

2018-07-11 06:58

新的驗血方法 精準測出你還能活多久

2018-07-10 22:58

川普顧問被比中指 氣得丟掉2400元的壽司

2018-07-10 17:13

該先救誰出洞？ 澳醫生一句話 點醒泰國

2018-07-11 00:25

泰洞穴救援指揮官：將一次救出最後受困5人

2018-07-10 15:06

泰國岩洞救援如在台灣 謝金河:這些人會吵架

2018-07-10 22:55

德州2歲娃在家中發現槍 舉槍射自己頭部

2018-07-10 10:00

泰國少年足球隊 將錯過飛俄羅斯看世足決賽

2018-07-10 12:43

貿易戰掃到…美國黃豆狂跌 巴西飆新高

2018-07-11 00:11

日本遭遇36年最嚴重水災 已奪156人性命

2018-07-10 16:51

聯合國官員：部分叛逃的北韓餐廳女服務生 真的是被騙

2018-07-10 15:17

美中貿易戰升級！川普公布2000億美元商品徵稅清單

2018-07-11 08:05

紀念恩人犧牲 泰洞穴少年將出家念佛

2018-07-11 00:25

脫困足球小將許願 行善唸佛謝恩人

2018-07-10 12:55

歹毒！92歲阿公哭訴莫名遭圍毆 被嗆「滾回墨西哥」

2018-07-10 14:31

泰國岩洞救出第10人 剩餘3人拚今天全救出

2018-07-10 17:57

影／「梅伊的計畫如糞便！」 看懂兩脫歐重臣為何離職

2018-07-10 13:02

麥當勞漢堡放六年「樣子不差」 上網拍賣卻被eBay要求下架

2018-07-10 16:35

影／比台灣飛新加坡還快！ 俄補給船打破太空旅程紀錄

2018-07-10 16:03

麻原彰晃第4女兒 同意領回父親骨灰

2018-07-10 22:40

與貿易戰無關 三張表告訴你美國離經濟衰退不遠了

2018-07-10 14:22

保守派努力有成 美出現1930年代以來首個保守最高法院　

2018-07-10 12:12

金正恩沒見美國務卿龐培歐原來是去看馬鈴薯？

2018-07-10 16:22

颱風瑪莉亞也襲日 宮古島5.5萬人被勸撤離

2018-07-10 21:51

川普訪歐前虧梅伊「見普亭比見妳容易」　還向強森送暖

2018-07-10 23:07

日本水災 旭酒造：獺祭有庫存 不會立即缺貨

2018-07-10 09:48

安倍twitter再秀中文 感謝台灣溫情

2018-07-10 19:15

杜特蒂施政淨滿意度 跌至就任以來新低

2018-07-10 22:01

澳洲最特別閨密 一起捐卵讓兒女滿天下

2018-07-10 13:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top