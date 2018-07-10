巴黎公寓救出幼獅 抵南非展開新生活

2018-07-10 23:05 中央社 約翰尼斯堡10日專電



從巴黎一所小公寓中被拯救出來年僅一歲的幼獅金恩，近日已經抵達南非夏姆瓦瑞私人野生動物園的大貓拯救中心，展開全新生活。

金恩（King）被巴黎的主人當做寵物飼養在一個很小的籠子裡，不時遭到主人拳打腳踢，遍體麟傷。經由他人舉報後，由國際保護與動物權利組織「生而自由基金會」（Born Free Foundation）介入拯救金恩，送往比利時救援中心暫住一段時間後，於日前抵達南非新家大貓拯救中心（Big Cat Rescue Center）。

大貓拯救中心位於伊麗莎白港（Port Elizabeth）的夏姆瓦瑞私人野生動物園（Shamwari Private GameReserve）內，這個動物園1992年成立，佔地約2萬5000公頃，2000年引進第一批獅子。

南非新聞網站「新聞24」（news24）今天引述夏姆瓦瑞私人野生動物園總經理克羅蒂（Joe Cloete）說：「能夠歡迎金恩入住新家，我們打從心底感到溫暖。」

生而自由基金會表示，他們一直反對將稀有動物當做寵物飼養，全世界目前尚有數百萬隻與金恩遭遇相同的動物。

基金會動物福利和圈養部門負責人德瑞波（ChrisDraper）說：「我們擔心金恩的遭遇只是冰山一角，在歐洲和其他地方，很多野生動物被當做寵物非法飼養。」

「這種現象必須緊急解決，我們希望藉由金恩救援事件引起大眾重視這個問題。」

依據基金會說法，南非是世界上獅子骨骼與骷髏最大出口國，目前大約有6000至8000隻豢養的獅子，以及大約2876隻野生獅子。