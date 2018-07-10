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日展出台灣攝影家作品 日媒關注台戒嚴期

2018-07-10 18:29中央社 京10日專電

攝影家張照堂等11名台灣當代最具代表性攝影師的作品，7日起在日本四大專業美術館之一的清里攝影美術館展出，主題是「回望-台灣攝影家的島嶼凝視1970s-1990s」。

攝影家張照堂與沈昭良策展的「回望-台灣攝影家的島嶼凝視1970s-1990s」（簡稱「回望」展）正在日本山梨縣的清里攝影美術館，展期至12月2日止。

策展人張照堂表示，這次參與展覽的11位攝影家，過去大多在報章雜誌工作，屬於戰後第3代的攝影家。與前兩代攝影家比較，他們較關心文化、政治、人權、環境和社會變遷的議題。

張照堂說：「島嶼的凝視與記憶對台灣人來說，是個回望也是個展望，它是一面鏡子，也是個窗戶，希望我們能在歷史中看到未來。」

「回望」展作品包括張照堂「歲月之旅」、陳傳興「蘆洲」、阮義忠「失落的優雅」、林柏樑「餘溫」、林國彰「客遇1995」、謝春德「家園」、謝三泰「澎湖印記」、劉振祥「民主風景」、潘小俠「蘭嶼記事」等。

曾推出三島由紀夫裸體寫真集「薔薇刑」獲獎、被許多台日攝影家視為「神級」攝影大師的清里攝影美術館館長細江英公，被問到台日攝影交流展的意義時，他說：「攝影家之間的交流就像戀愛中的男女相見，聊的都是彼此喜歡的事。也像音樂家一樣，可並坐合彈。」

國立台灣美術館館長蕭宗煌致詞時表示，清里攝影美術館於上個月23日起在台灣美術館舉辦「起始．永遠-日本清里攝影美術館典藏精選展」，展出74名攝影家的340幅作品，年代從1898年至2016年，其中也包含台灣攝影家作品，展期至9月16日。此展是國美館成立30週年的重要活動之一。

他說，這次「回望」展內容是70到90年代台灣的各種不同景象，包括族群都會風景，剛好做為清里攝影美術館7月7日慶祝成立23週年的館慶展。藉此，日本民眾可了解台灣70到90年代攝影的發展，甚至是在解嚴前後台灣的變化。

台灣70至90年代經歷白色恐怖、戒嚴及民主轉型動盪時期等。有日媒問，台灣攝影家於台灣戒嚴時期在拍攝時是否受阻，曾任雜誌攝影記者的謝春德答說，常遭到有關單位關切或被約談，甚至禁止發表作品。

清里攝影美術館6日舉辦「回望」展開幕典禮，國立台灣美術館館長蕭宗煌、駐日代表處副代表郭仲熙、駐日代表處台灣文化中心主任朱文清、清里攝影美術館館長細江英公、清里攝影美術館營運總監小川直美及多位台灣攝影家出席。

台日兩國去年簽定文化交流合作瞭解備忘錄後，位於台中的國立台灣美術館與清里攝影美術館首次攜手舉辦大型交流展。

美術館館長蘭嶼

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