加拿大魁北克飆破40度 70人死於熱浪

2018-07-10 15:22 中央社 蒙特婁9日綜合外電報導



衛生官員今天表示，加拿大東部魁北克省氣溫飆破攝氏40度，因高溫和潮濕天氣來襲，有70人死於炎熱導致的併發症。

魁北克省衛生部告訴法新社，蒙特婁有34人喪生。

加拿大電視公司新聞網（CTV News）報導，蒙特婁公共衛生官員表示，熱浪期間，被熱死的多數是60多歲的慢性疾病患者。

加拿大東部7月初開始熱浪來襲，但因為炎熱高溫導致死亡人數增加的只有魁北克省。

2010年蒙特婁地區曾因熱浪來襲造成約100人喪命。