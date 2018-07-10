加拿大魁北克飆破40度 70人死於熱浪

相關新聞
澳洲最特別閨密 一起捐卵讓兒女滿天下2018-07-10 13:19
歹毒！92歲阿公哭訴莫名遭圍毆 被嗆「滾回墨西哥」2018-07-10 14:31
等不到主播… 鬍子大叔穿T恤報強震 日本觀眾傻眼2018-07-10 10:56
路易王子受洗 威廉王子全家首次一起幸福亮相！2018-07-10 08:36
生態的逆襲？大量水母堵塞發電廠的心酸真相2018-07-10 07:45
日本豪雨／主要防地震 對水災缺危機感2018-07-10 00:55
日本豪雨超過百死 防災模範生這次為何這麼慘2018-07-10 00:51
豪雨重創西日本逾120死 災情恐擴大2018-07-09 23:39
向來重防災的日本為何遭豪雨重創？法新社列五大原因2018-07-09 22:01
澳洲67歲狠父疑受監護權所困 親手槍殺一對未成年兒女2018-07-09 17:05
影／扛老婆世界大賽 這個「特殊體位」最具戰鬥力2018-07-09 15:55
一戰一百年：歐洲「野蠻化」的血腥陰影再臨？2018-07-09 14:04
影／西日本暴雨成災 逾百人罹難、87人下落不明2018-07-09 13:13
音樂薰陶好處多 研究：兒童學鋼琴可強化音調辨別能力2018-07-09 12:49
日本豪雨成災 死亡人數超過百人2018-07-09 12:23
擔心的事情總在發生？先想想你對問題的定義是否已經改變2018-07-04 11:30
瑞典式的幸福 和台灣不一樣2018-07-04 09:17
大山的另一邊 塔吉克邊境蘭加爾2018-07-04 09:00
罕見！Kate Spade自殺卻帶起品牌二手包銷售2018-07-02 13:15
熱門文章
花2萬元坐塑膠椅7小時 他怒批「史上最爛飛機座椅」2018-07-09 16:30
日本豪雨超過百死 防災模範生這次為何這麼慘2018-07-10 00:51
世足賽四強全數出爐！國際賭盤最看好這一隊奪冠2018-07-09 23:02
向來重防災的日本為何遭豪雨重創？法新社列五大原因2018-07-09 22:01
泰北洞穴第二輪搜救行動結束 尚有5人待救援2018-07-09 20:43
等不到主播… 鬍子大叔穿T恤報強震 日本觀眾傻眼2018-07-10 10:56
路易王子受洗 威廉王子全家首次一起幸福亮相！2018-07-10 08:36
影／洞穴救援添戰力！「潛水魚雷」已運抵泰國2018-07-09 16:21
潛水員牽繩護送 泰洞穴已救出8人2018-07-10 00:45
西日本豪雨逾百死 35年來首見2018-07-09 18:49
快2小時 泰北洞穴救援第二天救出4人花9小時2018-07-09 23:37
豪雨重創日本 逾112人死亡2萬人撤離2018-07-09 15:32
豪雨重創西日本逾120死 災情恐擴大2018-07-09 23:39
教練愛孩子更甚自己 泰洞穴少年家長不怪他2018-07-09 22:43
穆斯克人在泰國師生受困洞窟快閃現身 傳今在上海亮相2018-07-10 08:31
生態的逆襲？大量水母堵塞發電廠的心酸真相2018-07-10 07:45
中美貿易戰 林毅夫：中國應「以牙還牙」2018-07-09 19:05
脫歐緊張局勢持續！ 英國外相強森也要走人2018-07-09 22:10
德州2歲娃在家中發現槍 舉槍射自己頭部2018-07-10 10:00
日產爆排廢造假醜聞 2013年起竄改新車測試數據2018-07-10 00:51
阿公背包客瀟灑遊世界 動機卻超悲催2018-07-10 13:34
2人伴1人救岩洞少年 18位世界級專家陪伴潛水2018-07-09 16:29
力抗美貿易關稅政策！中德簽署7146億經濟合作協議2018-07-09 23:21
泰北洞穴第二輪救援行動 救出第5人2018-07-09 18:12
菲律賓擬修憲 讓杜特蒂再做8年2018-07-09 21:03
影／扛老婆世界大賽 這個「特殊體位」最具戰鬥力2018-07-09 15:55
泰北洞穴師生援救 第二輪行動展開2018-07-09 16:55
道瓊大漲320點 貿易疑慮暫放兩旁 企業獲利擺中間2018-07-10 06:50
日本豪雨／主要防地震 對水災缺危機感2018-07-10 00:55
美朝會談不順 川普懷疑陸背後搞鬼2018-07-09 23:17
英外相閃辭 重創梅伊內閣2018-07-10 00:45
影／勇媽護車上幼子開槍轟劫車賊 律師：正當防衛2018-07-09 18:06
日本豪雨災情嚴重 安倍晉三取消出訪2018-07-09 16:37
擔心感染 泰國4獲救少年醫院隔離2018-07-09 18:37
英脫歐緊張局勢持續！外相強森也宣布辭職2018-07-09 23:27
保守派努力有成 美出現1930年代以來首個保守最高法院2018-07-10 12:12
憂狂熱信徒上門 麻原彰晃女兒拒領遺骨2018-07-10 00:45
泰國少年足球隊 將錯過飛俄羅斯看世足決賽2018-07-10 12:43
川普提名卡瓦諾 出任大法官2018-07-10 09:10
影／「梅伊的計畫如糞便！」 看懂兩脫歐重臣為何離職2018-07-10 13:02
留言