阿公背包客瀟灑遊世界 動機卻超悲催

2018-07-10 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



64歲的澳洲阿公赫爾曼喪妻後，決定環遊世界，圖為他造訪秘魯彩虹山。Chris Herrmann提供 分享 facebook

64歲的澳洲阿公赫爾曼（Chris Herrmann）比一般背包客的平均年齡高出許多。他結縭40年的髮妻驟然過世後，他收拾背包，獨自踏上12個月的世界旅行，他稱這是他的「老人空檔年」（senior gap year）。

赫爾曼的妻子罹癌一段時間後，2016年病情急轉直下，惡化後一周便離世。赫爾曼回憶表示：「這一切發生的太快了。她人生最後幾個小時躺在床上，嘴裡不停說『我不敢相信這正在發生。』這讓我驚覺，生命可能在一瞬間就被奪走了。」

來自南澳的赫爾曼發現自己跟數十年前一樣，一個人無依無掛，於是他決定讓人生走向不同的道路。他賣房賣車，把家當存放好，然後訂了環遊世界的票。

赫爾曼說別人問他是不是有尋找自我，他回答：「我只是覺得我的人生篇章即將結束，我必須開啟另一扇門。」

他的朋友和家人起初很擔憂，就連他自己也懷疑有人到他這個年紀才開始環遊世界嗎？他說：「我腦中的聲音說出100個不同的理由勸阻，你太老了，如果生病怎麼辦？所有擔憂都讓你夜不成眠。」

但是赫爾曼的直覺告訴自己：「閉嘴，做就對了，去吧！」在他一年的冒險旅程中，他去過歐洲、北非、中美和東南亞共23個國家，並在每個地方自拍留念。

他最先來到西班牙，他不懂西班牙語，沒預約住處也沒有任何計畫。有時候他還會自問：「我到底在做什麼？」但他決定如果有任何不如意，他也會強迫自己去嘗試。

赫爾曼曾涉足哥倫比亞雨林，在哥斯大黎加海灘暢飲啤酒，也在秘魯滑過沙，甚至造訪尼加拉瓜火山。為了充分體驗背包客生活，他選擇和其他年輕人一起下榻青年旅舍。

他說：「房間都是比我小孩還年輕的人，他們為了自由而旅行，結果到這裡卻出現我這個必須喘氣爬到上鋪的老人。」

雖然他擔心年齡隔閡，但他和這些年輕人接觸並敘說自己的故事後，反而贏得大家的尊敬並被年輕人稱讚「你真是傳奇」，這種情況出現不只一次。

赫爾曼返回伯斯後開始寫書「我的老人空檔年」（暫譯，My Senior Gap Year）分享他的故事，希望鼓勵其他老人跟他一樣踏上旅途享受人生。他很欣賞年輕背包客的自信和幹勁，他認為老一輩的人旅行時應該多加學習。

他說回來後有個疑惑，為何頂上白髮增加後，反而更害怕踏出舒適圈。他感嘆表示：「我們年輕時沒有相同的機會，但現在有了更不該錯過。」