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生態的逆襲？大量水母堵塞發電廠的心酸真相

2018-07-10 07:45聯合新聞網 文／遠見提供

圖擷自haaretz
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近幾個月來，在以色列哈代拉（Hadera, Israel）海域邊的火力發電廠，飽受數以萬計的水母侵襲，由於發電機組需要海水冷卻，工作人員最近每天都必須在引進海水的過濾孔道中，清除無數的水母屍體，一隻隻透明、乳白色的水母在陽光照耀下顯得晶瑩剔透，或許看似美麗，但其實這是生態最令人鼻酸的悲哀。

火力發電廠的原理，是利用燃煤時所產生的熱能，帶動發電機組產生之攻率發電，而在這過程中，機器必須靠著海水冷卻降溫，以防止機器過熱而損壞。

Haaretz》報導，大量的水母堵塞在海水過濾孔的結果，讓海水無法進入冷卻槽，導致發電機損壞，發電廠甚至被迫關閉，短暫影響了當地供電網。但這些被機器吸進的水母不僅被當成「廢棄物」處理，也讓人無奈這無辜性命的犧牲。

發電廠聲稱水母是禍害，但因為冷卻發電機過程造成海水過熱、海水溫度上升影響水母暴量繁殖的後果，誰又才是真正的罪魁禍首呢？

水母是一種無脊椎動物，身體部分分為傘狀軀體、口器和觸手，透過噴水推進的方式緩慢移動，牠們大多沒有快速游泳的能力，必須藉著風、潮汐等動力漂流，因此一旦遇到人為強烈的外力吸引，牠們很容易大量被捕捉而身亡。

事實上，水母大量繁殖而破壞發電廠、影響漁業活動，這已經不是近幾年才發生的事。

2006年，日本（Japan）發電廠冷卻設施被一種越前水母「侵占」，導致發電總產值相對前一年比較值大減；2007年，一年內澳洲（Australia）有超過3萬人被水母螫傷；2009年，日本越前水母又大量繁殖，迫使拖網漁船翻覆；蘇格蘭（Scotland）發電廠也在今年發生水母危機。

為什麼這些水母會如此大量繁殖呢？根據《大災變：你必須面對的全球失序真相》一書報告中提到，水母之所以如此瘋狂繁衍的原因，主要有3點：

1、人類過度捕撈：食物鏈上原本的高級消費者，像是會以水母為主食的鯊魚、劍魚、鮪魚、海龜等被人類大量捕撈，一旦這塊生態鏈被破壞，水母少了天敵，數量自然會急遽增加。

2、海洋溫度上升：水母喜歡水溫高的環境，牠們也會在溫暖的時刻大量繁殖，水母繁殖週期快、數量又多。而水溫上升的關鍵原因除了工業廢水排放外，全球暖化也是因素之一。

3、環境汙染：不論是農業肥料或工業廢水汙染，經過大雨沖擊流進河川、海洋的磷和氮會導致海洋「優養化」──這是水母最喜愛的環境。而優養化的海洋因為含氧量降低、不適合魚類生存，水母族群更加擴張。

義大利大學教授波艾羅（Ferdinando Boero）就說，「我們以魚為主的海洋，正翻轉為水母的海洋。」

這，不都是人類自以為是的惡果嗎？

水母除了會造成電廠損失外，在漁業、觀光業的影響也甚劇，當海灘佈滿會螫人的水母時，整片海域都非常危險。如果我們無法再體悟到人為環境、大自然的影響，地球終究會有反撲的一天。

自從工業革命時代掀起序幕後，我們的地球開始受到前所未有的汙染，隨著人口爆炸性的增長，建築物一棟棟的興建擴張，原有的自然棲地開始成為商人們砍伐整地之目標，拔地而起的水泥叢林，破壞了生態、導致物種滅絕、在所謂「人定勝天」的荒謬觀念下，人類已經對環境產生無比的傷害。

圖擷自haaretz
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（文／魯皓平 本文出自2018.7.7《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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