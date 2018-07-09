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新德里女大生輪暴案3被告 確定執行絞刑

2018-07-09 23:51中央社 新德里日專電

印度最高法院今天駁回新德里女大生在公車遭輪暴案3名死刑犯複審案，盼把死刑減為終身監禁的上訴。被害人母親表示，這項裁決是給所有人的正義。

由印度最高法院首席法官米斯拉（Dipak Misra）和兩位法官組成的合議庭今天裁定，這起案件沒有新的事證讓最高院重新審視原來的判決，駁回被告上訴。

新德里電視台（NDTV）報導，在最高法院做出上述裁決後，被害人的母親受訪時表示，這項裁決是給所有人的正義。

這代表2012年新德里女大生公車輪暴案4名被告，將按照原先的判決執行絞刑。

最高法院去年維持德里高院和初審法院的死刑判決後，巴萬（Pawan Gupta）、維奈（Vinay Sharma）和穆克什（Mukesh Singh）等3名新德里女大生公車輪暴案被告，去年5月向最高法院提出案件複審上訴，希望能把量刑由死刑減為終身監禁，並聲稱法院判死是「以司法名義進行冷血屠戮」。

最高法院去年11月同意聽取這3名被告提出上訴的理由，並於今天做出裁定。

至於另一名被告阿克夏（Akshay Thakur），沒有跟上述3名被告一起提出複審上訴。

2012年，一名23歲醫學院醫院女實習生和男友在12月16日晚間在新德里搭乘公車，結果遭到5名男乘客攻擊，女實習生遭到這5人輪暴，事後女大生送往醫院治療，最後仍不治死亡。

案發後，引起印度輿論的批評和關切，印度各地民眾也上街示威，要求政府保護婦女安全，更引起全球關注印度性侵案嚴重的問題。

警方在案發後逮捕5名嫌犯和司機，最後4名成年被告被判絞刑，司機審理期間上吊自殺，另一名因犯案時未成年，在少年監獄接受改造教育3後獲釋。

印度新德里死刑

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