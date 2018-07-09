豪雨重創西日本 至少94死

2018-07-09 11:46 中央社 東京9日專電



日本以西的地區受豪雨影響，土石流、河川氾濫，導致94人死亡、3人傷重昏迷、57人失聯。路透 分享 facebook 以西日本為主的地區連日受到豪雨影響，土石流、河川氾濫、潰堤，導致廣島、岡山、愛媛縣災情嚴重，已知至少94人死亡、3人傷重昏迷、57人失聯。

日本放送協會（NHK）報導，受到創紀錄豪雨影響，已知廣島縣39人死亡、愛媛縣23人、岡山縣15人、山口縣3人、京都府4人、福岡縣2人、鹿兒島2人、兵庫縣2人、滋賀縣1人、岐阜縣1人、高知縣1人、佐賀縣1人。

受到土石崩塌等影響，3人傷勢嚴重，處於意識昏迷狀態，包括廣島縣廣島市2人、福岡縣北九州市1人。

另外，失聯人數至少57人，包括廣島縣40人、岡山縣7人、愛媛縣4人、高知縣2人、京都府1人、佐賀縣1人、奈良縣1人、大阪府1人。

日本氣象廳原本針對11府縣發布大雨特別警報，但昨天下午3時之前，警報全面解除。包括沒被發布大雨特別警報的地區在內，很多地方可能發生土石災害，因此氣象廳呼籲民眾要持續提高警覺。

岡山縣倉敷市真備町地區河川潰堤，真備町約3成浸水。一度出現建築屋上逾1000人等待救援。日本國土交通省陸續用幫浦車將真備町的水排出。

倉敷市表示，浸水的屋舍估計有4600戶，真備町一帶撤離者約3000至5000人。

日本總務省消防廳表示，截至昨晚9時，15府縣的災民收容中心有2萬3000人前來避難。