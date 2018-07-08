川普即將訪英 多樣抗議活動摩拳擦掌迎接

2018-07-08 22:57 中央社 愛丁堡/倫敦8日綜合外電報導



美國總統川普將自12日起展開4天訪問英國行程，全英各地會有多場抗議等著迎接他。在連串外交齟齬後，活動主辦人希望發起英國數十年來數一數二的大型示威活動。

評價兩極的川普會在結束布魯塞爾的北大西洋公約組織（NATO）峰會後抵達英國，他大部分行程在倫敦以外，訪英期間預計引來至少數萬人上街示威。

反戰聯盟（Stop The War Coalition）的奈罕（Chris Nineham）說：「我們有把握，川普所到之處都會有大型抗議示威活動。」這個聯盟協助發動所謂的「抗議嘉年華」。

奈罕說：「抗議川普的行動會成為真正慶祝活動，頌揚我們英國熱愛的多樣性，並將發出強烈訊號指出，他仇恨和分裂的訊息在這個國家不受歡迎。」

法新社報導，川普看來在英國不太受歡迎，他粗魯的作風和標榜「美國優先」的強硬政策，令各種政治立場和社會階層的人都感驚愕。

去年11月，他曾因分享極右團體「英國優先」（Britain First）的3支煽動性反穆斯林影片，遭到包括英國首相梅伊（Theresa May）在內的嚴厲批評。

在這起事件和多起其他外交爭論後，川普上任以來首次訪英行程一再延後，還降低層級，引起猜疑說這是為了避免示威。

美國駐英大使強生（Woody Johnson）6日告訴記者，川普「知悉」排定的抗議，但「不會躲避任何事」。

抗議行動重頭戲是穿越倫敦市中心的大遊行，以特拉法加廣場（Trafalgar Square）作終點，舉行集會。

主辦單位自10多個城市派出巴士，載民眾來參加抗議，呼籲參加民眾「帶標語、擴音器、音響系統及任何展開革命行動所需的一切」。

在抗議活動登場前，巨大的「川普寶寶」氣球將在英國國會大廈附近升空。接下來川普週末走訪母親的故鄉蘇格蘭時，這個氣球也將會使用在排定的抗議活動。