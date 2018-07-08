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盼減海洋塑膠垃圾 澳推評估計畫讓學童參與

2018-07-08 19:58中央社 雪梨8日綜合外電報導

澳洲微塑膠評估計畫」將訓練志工，在全澳海岸線收集塑膠垃圾，並讓學童參與，教他們用科學方法採集資料以了解汙染狀況。這項計畫的目的是讓人人參與，以減少海洋塑膠垃圾。

澳洲廣播公司新聞網（ABC）報導，這項公民科學計畫的負責人布魯威特（Michelle Blewitt）說，計畫的目的是為統計海洋環境裡塑膠垃圾數量，以及它們所在位置和從何而來等資料。

她說：「我們的海洋裡目前估計有5兆件塑膠...而樹木的數量僅3兆，也就是說，海洋裡的塑膠多過地球上的樹木。」

她又說：「塑膠不只會纏住動物，動物會吞下這些塑膠。即使食物鏈最底層的浮游生物也會吞下小一點的塑膠。」

報導指出，這項科學計畫設計讓9歲到12歲的學生參與，採用嚴謹的科學方法，在海岸線收集資料。

布魯威特說：「我們使用兩種方法：畫出一條橫斷線，讓他們收集大物件，如塑膠瓶、塑膠袋、任何可見的一切，然後將這些資料加入『澳洲海洋碎片倡議』資料庫。」

她又說：「我們也收集微型塑膠，大小在肉眼可見的1公釐和5公釐間。」

「我們收集最上方2公分的沙，以不同大小的篩子篩濾，核對篩濾留下的作檢視、計數及量化。」

這項計畫自雪梨展開，澳洲微塑膠評估計畫（AUSMAP）未來將成立地區性工作站，讓人人都能取用設備參與。

布魯威特說：「目的是要讓人人參與...因為我們感覺，越多人加入像這樣的行動，他們就越有可能成為環保人士，將流入海洋的塑膠垃圾減至最低。」

原在雪梨擔任潛水指導員的浮潛志工史巴克（Harriet Spark）說：「我和一名同僚以前就會在這裡浮潛，我們發現有很多吸管，這讓人們震驚。我就想，如果我們收集這些吸管，便可讓人們看看，吸管產生的後果有多大。」

史巴克發起「吸管行動」，鼓勵志工潛水進曼里灣（Manly Cove）收集塑膠垃圾。她說：「我們每週末來撿吸管，數數撿到多少，試著拿來讓商家改變他們使用吸管和其他塑膠的作法。」

他們上個夏天撿到超過2500支吸管。

吸管澳洲雪梨

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