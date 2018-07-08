台灣首登倫敦藝術夜 袁廣鳴作品點亮不夜城

2018-07-08 19:58 中央社 倫敦8日專電



台灣藝術家袁廣鳴的錄像作品「棲居如詩」昨晚在南岸藝術中心外牆徹夜巨型投影，溫馨的居家客廳突然瞬間爆炸摧毀，震撼力十足，讓觀眾驚呼連連。

一年一度的「倫敦藝術之夜」（Art Night）昨天登場，從晚間6時至隔日清晨6時，首度呈現台灣藝術家創作，用藝術讓倫敦成為不夜城。

駐英國代表處文化組發布新聞稿表示，倫敦藝術之夜今年邁入第三屆，為倫敦規模最大且開放大眾自由參與的當代藝術節，獲倫敦市政府、英格蘭藝術協會等大力推廣支持，在市區超過50個公共場域，推出一整夜的視覺、表演等藝術活動，吸引7萬5000人次參加。

藝術之夜的視覺展覽今年由倫敦知名的海沃德美術館策劃，聚焦探索「家」的概念，特別邀請袁廣鳴展出錄像作品「棲居如詩」（2014）。

袁廣鳴作品影像呈現出一個溫馨與靜謐的客廳，觀眾定睛細看，會發現瀰漫畫面中其實是一個棲居於水下的居家奇觀，接著突然瞬間震爆摧毀，再逐漸還原為一開始的完整與平靜。

作品以「棲居如詩」命名，出自德國哲學家海德格演講中引用浪漫主義詩人荷爾德林的詩句，對於人們的居住與安頓提出深刻思考。

袁廣鳴作品在藝術之夜主展場、海沃德美術館對面的伊麗莎白女王廳外牆進行巨型投影，入夜後吸引大批倫敦觀眾前來觀賞，現場讚嘆連連。

一名英國觀眾表示，這是她在今年藝術之夜看到最精彩的作品，以十足震撼力展現生活日常的安適與毀壞，原來只在一線之間。

海沃德美術館館長魯格夫（Ralph Roguff）盛讚袁廣鳴對於影像及聲音的運用皆展現極緻優美。

袁廣鳴的展覽在南岸藝術中心當月活動手冊中被強力推薦，並獲選為夏季焦點節目之一，將在海沃德美術館展至8月6日。

另外，袁廣鳴在英國的首度個展「明日樂園」同時在倫敦藝術之夜通宵開放，展覽自6月20日開展以來獲得廣大好評。