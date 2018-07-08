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獨食人口增多 英Tesco超市推出更多樣1人份餐食

2018-07-08 09:50聯合報 記者田思怡╱即時報導

英國獨食人口增多，特易購超市推多更多樣的1人份餐食。路透
英國獨食人口增多，特易購超市推多更多樣的1人份餐食。路透
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英國衛報報導，英國最大零售商特易購（Tesco）鎖定日益增多的獨居或獨食人口，大幅增加1人份食物的品項。

特易購販售1人份牛肉漢堡和牛排、迷你包裝的馬鈴薯和花椰菜，甚至小瓶的白酒。這家大型超市的1人份食物品項今年增加四成，總共有430項產品。

獨居人口成長是戰後英國最大的社會趨勢之一。根據去年公布的官方數字，英國有770萬戶單人家庭，比1996年的660萬戶成長不少。嬰兒潮代的獨居增幅最明顯，受到結婚率下降和離婚的影響，45-64歲的獨居人口增加53%。

特易購產品發展部主管凱特．艾瓦特（Kate Ewart）說：「重點是提供更多選擇，有時間壓力的顧客要找健康、快速和方便的餐食，而且份量剛剛好。」

單人份餐食市場逾200億英鎊，根據購買習慣的分析，獨食顧客偏向購買熟食、沙拉和可快速加熱的餐食，例如烤豆吐司（beans on toast）。擁有「單身漢」（Batchelors）和Lloyd Grossman品牌的食品大廠Premier Foods推出方便餐，像是義大利麵和調味包。

過去幾十年，超市都鎖定要餵飽一家人的顧客，以「買一送一」或超大包裝來吸引顧客，但這只能顧及多口之家。現在一家人各忙各的，很少有機會一起用餐，因此根據研究分析，10餐中有4餐是一個人吃，相較於3年前，英國人每年獨食的餐數增加了1.86億餐。

資料公司尼爾森（Nielsen）的分析師喬安娜．巴爾曼（Joanna Parman）表示：「小家庭有很強的購買力，購買的方式也不同。」根據最近的消費者調查，18%消費者想買小包裝食品。

她說：「只有1-2人的小家庭買的較少，但經常買，而不是一周大採購一次。年齡較大、人口較少的家庭手頭較寬裕，在食物和飲料上的花費最多。」

英國獨居義大利

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