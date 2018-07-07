西班牙班普羅納奔牛節首日 1人遭牛頂傷

2018-07-07 22:40 中央社 西班牙班普羅納7日綜合外電報導



紅十字會（Red Cross）今天表示，西班牙班普羅納（Pamplona）奔牛節登場首日，有一人遭牛角頂傷。

這位民眾在時間不足2分半鐘、全長875公尺的奔跑距離中遭牛角頂傷，另4人因跌倒擦傷，這5人都被送往醫院治療。

約2000人參與這場活動，多數人穿著白上衣、紅領巾，在迂迴穿過班普羅納市中心的狹窄街道上，與6頭公牛和6頭閹牛一同奔跑。

據統計，週六通常是為期一週聖佛明節（SanFermin festival）最危險的一天，每年約有7人會受傷。

西班牙班普羅納（Pamplona）奔牛節首登場。 美聯社 分享 facebook