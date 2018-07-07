砸東西發洩 女性顧客比較多

2018-07-07 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 許祖菱 ╱即時報導



澳洲紓壓「砸到飽包廂」人氣旺，最低只要付35澳元（約台幣800元）就能穿上護具，拿著球棒砸爛包廂裡一堆鍋碗瓢盆和家電。不過令人意外的是，在雪梨，付錢走進這些包廂的顧客有75%是女性。

澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲雪梨、墨爾本、珀斯、陽光海岸都有「砸到飽包廂」。

「亂鬥兄弟」（Smash Brothers）公司共同創辦人李強尼（Johnny Li）表示：「我們原本預想男性會來光顧，但實際上卻很少。主要都是女性顧客，她們會結伴一大群人來。」

「亂鬥兄弟」的砸物服務原先行銷未針對女性，但事後卻發現，向女性行銷這個方向絕不會錯。李強尼說：「她們來到這裡釋放壓力，簡直是玩瘋了。她們可以做任何她們想做的事，只要保持安全。這裡就像大人的遊樂園。」

李強尼表示，除了女性顧客占多數外，走進店裡的顧客百百種，「有老師、律師、學生，還有全家人一起來的。」他表示，有些人是覺得新奇才上門，有些人則是認真想宣洩壓力及憤怒。

李強尼說：「他們當中有些人是因為醫生或心理師推薦來光顧。」

心理學家表示，對女性而言，表達暴力和憤怒還是一項禁忌，這也許可以解釋為何有這麼多女性客人願意付錢砸爛東西。

澳洲心理學會的赫瑟爾．葛瑞德利（Heather Gridley）表示：「我們沒有給予女性許多機會在日常生活中表達她們的憤怒以及強烈情緒。」

葛瑞德利說：「我們認為女性比起10年至30年前擁有更多自由，但我發現許多情緒壓力還是一樣。女性會因為表達憤怒的方式而被評斷。」

至於砸東西為何能讓心情好轉，新南威爾斯大學副教授丹森（Tom Denson）表示，砸毀東西除了運動到部分肢體以外，還能立即增添幸福感，「我們從心智影像學研究中發現，砸東西可以活化腦中多個區域，包括腦中酬償區域。」

但丹森也提到，利用宣洩方式能有效排遣怒氣的想法已經過時，「對大多數人來說，若在盛怒狀況不要做出任何反應，稍等10分至15分憤怒就會消逝，所有人都能冷靜下來。」