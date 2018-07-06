不堪監護權之爭 澳洲1男槍殺子女再自戕

2018-07-06 18:06 中央社 雪梨6日綜合外電報導



澳洲警方今天表示，雪梨發生一起殺人後自戕的計畫性預謀案件。一名68歲的父親在家槍殺十多歲的兒子與女兒後，開槍自殺。這名父親過去2年一直為爭奪孩子監護權所苦。

警方表示，昨天在鄰居報案指聽見槍聲後，15歲男孩及13歲女孩的屍體在家中被人發現。

據當地媒體報導，兩個孩子的父親是68歲的愛德華（John Edwards），愛德華的屍體則是今天在住家附近另一處所被發現，警方同時也找到2把「頗具威力」的手槍。

新南威爾斯（New South Wales）警局代理助理局長麥費登（Brett Mcfadden）告訴記者，這名父親似早計畫好要用合法持有的槍械犯案。

麥費登也提到，愛德華過去2年，一直和現年36歲的孩子生母爭奪2個孩子的監護權。

衛報（The Guardian）報導，68歲的愛德華是一名退休的金融理財專家，自從與妻子婚姻破裂並陷入冗長的子女監護權爭奪戰後，人就變得離群索居與陰鬱，還曾跟鄰居說很想自殺一了百了。

鄰居們早已憂心愛德華可能遲早做出傷害自己的舉動。沒想到他昨天下午竟開車，前往2年前妻子帶著子女與他分居後所搬到的處所行凶。

法新社報導，這起案件發生的2個月前，西澳省（Western Australia）才發生一起祖父槍殺老伴、女兒以及3個孫子後再自戕的慘案。

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