京都大雨水漫鴨川 龐然大物逃出驚動警察趕來

2018-07-06 16:52 聯合新聞網 綜合報導



鴨川岸邊民眾直擊一隻龐大的日本大鯢，男子立馬與警方連絡，也將照片發到twitter上，得到近19萬民眾的關注。圖擷自 twitter 分享 facebook

受到巴比侖颱風影響，日本關西地區遭到豪雨襲擊，造成多處河川溪水暴漲，一名上班族男子在京都市中心的鴨川岸邊直擊一隻龐大的日本大鯢，男子立刻與警方連絡，也將照片發到twitter上，得到近19萬民眾的關注。

根據《HUFFPOST》報導，4日上午9點位於京都市中心的鴨川，一名25歲上班族在經過京阪鐵道的出町柳車站（鴨川左岸）附近時，在河岸邊發現了一隻巨大的日本大鯢（俗稱大山椒魚、娃娃魚），大鯢是現存世界上最大的兩棲類之一，目前在日本屬日本國寶及一級保護動物，男子立馬連絡警方前來保護，不過警方到場時已經不見牠的蹤跡。

該名男子表示，因連日大雨，鴨川的水位大幅上升，溪水混濁雜雜大量泥沙，他認為可能是從上游被沖刷到此地，他將照片發到twitter上，引起大量網友的關注，得到近19萬民眾的喜歡和近6萬次的轉發，當地民眾也表示從未在此地看過日本大鯢。男子也在貼文上呼籲民眾若看到日本大鯢，請先連絡警方，由專業人士進行評估是否需要由水族館保護。

目前日本中央政府已派遣自衛隊前往京都救災，政府也呼籲，這波大雨可能持續到8日，民眾應多加留意各地方政府及氣象台所公布的避難勸告與氣象資訊，盡早避難確保自身安全。