日豪雨成災 1死68.6萬人被勸撤離

2018-07-06 01:18 中央社 東京5日專電



梅雨鋒面停滯在本州上空，日本多處豪雨成災，已知有4人死傷，11府縣68萬6000人接獲撤離勸告或指示。

日本媒體報導，日本多處上空有積雨雲，導致創紀錄豪雨成災。截至5日晚間10時，包括京都府、大阪府、兵庫縣、滋賀縣等11府縣共68萬6000人接獲撤離勸告或指示。知名景點京都嵐山的渡月橋暫停通行。

共同社報導，6日從京都大阪神戶地區出發的許多列車（含特急、新快速、快速）取消。

日本氣象廳的天氣預報官黑良龍太在記者會上表示，梅雨鋒面停滯，從南方吹來的暖濕空氣流入，難以預測何處會降大雨。他說，這與颱風來襲的預測不同。

時事通信社報導，今天上午兵庫縣豬名川町豪雨成災，有3名處理垃圾的男工人被沖入排水溝，其中1人死亡。

日本氣象廳表示，東日本、西日本的大範圍地區大氣狀態非常不穩定。四國高知縣24小時內累積雨量超過350毫米、本州中部的石川縣與長野縣約250毫米。

東海、北陸到九州北部一帶下大雨，下午6時至7時之間，國土交通省（交通部）設在神戶市北區的測雨計觀測到33毫米、岡山縣美?町31.5毫米的雨量。

日本氣象廳表示，到8日為止，很可能出現創紀錄的大雨，呼籲民眾要嚴防土石災害、河川暴漲、低窪地淹水等情況。