梅雨鋒面滯留本州 日本豪雨成災1死

2018-07-05 23:21 中央社 東京5日專電



梅雨鋒面停滯在本州上空，日本許多地區降下豪大雨，釀災的危險性高。今天上午在兵庫縣東南部豬名川町，有3名男工人被沖入排水溝，其中1人死亡。

日本媒體報導，豪雨成災，京都府（包括京都市及其他地區）對4萬6000戶約11萬人發出疏散（撤離）指示。京都市知名景點嵐山的渡月橋暫停通行。

共同社報導，6日從京都大阪神戶地區出發的許多列車（含特急、新快速、快速）取消。

日本氣象廳的天氣預報官黑良龍太在記者會上表示，沿著偏西風的梅雨鋒面停滯，從南方吹來的暖濕空氣流入，難以預測何處會降大雨。他說，這與颱風來襲的預測不同。

「時事通信社」報導，今天上午在兵庫縣豬名川町豪雨成災，有3名處理垃圾的男工人被沖入排水溝，其中1人死亡。

日本氣象廳表示，東日本、西日本的廣範圍的地區大氣狀態非常不穩定。四國高知縣24小時內累積雨量超過350毫米、本州中部的石川縣與長野縣約250毫米。

東海、北陸到九州北部一帶下大雨，下午6時至7時之間，國土交通省（交通部）設在神戶市北區的測雨計觀測到33毫米、岡山縣美?町31.5毫米的雨量。

日本放送協會（NHK）報導，因降雨量多，發生土石災害的危險性大，長野縣、富山縣、石川縣、福井縣、大阪府、兵庫縣、京都府、滋賀縣、廣島縣、鳥取縣、岡山縣、德島縣、高知縣、福岡縣、佐賀縣、長崎縣、沖繩縣等地發布「土石災害警戒資訊」或避難警告。

大阪府北部茨木市、枚方市、高槻市等5市，上午已針對約1萬2000戶約2萬800人發出疏散勸告。神戶市、京都市等部分地區也已發出疏散指示。

今天中午，京都知名景點鴨川的水位已達「注意氾濫」的程度。

日本氣象廳表示，到8日為止，很可能出現創紀錄的大雨，呼籲民眾要嚴防土石災害、河川暴漲、低窪地浸水等情況。