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馬達加斯加野生香蕉 列入滅絕清單

2018-07-05 22:27聯合報 記者王麗娟╱即時報導

英國廣播公司（BBC）網站5日報導，一種野生香蕉被列入滅絕名單，此種香蕉只生長於馬達加斯加，且它未來可能是保護世界食用香蕉作物的一大關鍵。

科學家表示，此種野生香蕉在馬達加斯加野外只剩5株成樹，應及時加以保育，因為它可能是未來香蕉安全之籲。

全球食用的香蕉品種多為香芽蕉（Cavendish），是易於受到植物害蟲侵害的品種。科學家正爭相開發香蕉的新品種，讓香蕉既美味又能對抗黃葉病，馬達加斯加香蕉是在與大陸隔絕的島嶼上孤立進化，可能具有一些特性。

英國皇家植物園「邱園」（Kew Gardens）的高級保育評估員理艾倫說，馬達加斯加品種的香蕉（Ensete perrieri）可能內建了抗旱與抗病蟲害的特性，「它沒有黃葉病，所以可能具有對抗這項疾病的遺傳特質。只有對這種香蕉進行研究，我們才知是否真是如此，因此必須將它保育，否則沒有香蕉可供研究」。

「邱園」的科學家到馬達加斯加尋找野生香蕉，發現它在野外幾乎滅絕。

世界自然保育聯盟（International Union for Conservation of Nature)已將馬達加斯加香蕉列入最新的官方紅色清單，科學家冀望這項行動有助凸顯它的現狀 。

邱園馬達加斯加保育中心的拉里馬納納 （Hélène Ralimanana）博士說：「保存這種野生香蕉非常重要，因為它有大顆的種籽，可提供一個找到基因，改善栽培香蕉的機會。」

保育馬達加斯加野生香蕉，就有機會收集種子並觀察這項植物的基因組成。

馬達加斯加僅剩5株野生香蕉成樹。翻攝自網路
馬達加斯加僅剩5株野生香蕉成樹。翻攝自網路
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馬達加斯野生香蕉。翻攝自網路
馬達加斯野生香蕉。翻攝自網路
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香蕉英國抗旱

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