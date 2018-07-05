影／這是船屋？裝潢奢華如豪宅 1間要價7000萬

2018-07-05 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



英國首都倫敦節節上漲的房價及忙碌的生活風格，讓許多居民選擇住進泰晤士河與市內運河上的船屋。有些船屋不僅視野良好，屋內裝潢與豪華飯店套房幾乎是同一等級；像停在切爾西(Chelsea)區的船屋「華特．葛里夫斯」(Walter Greaves)視野開闊、空間寬敞，嵌入式喇叭等先進科技一應俱全。儘管開價高達175萬英鎊(折合約新台幣7052萬元)，但相較於同一區的房地產，仍顯得物超所值。

另一部分船屋居民則是著重於生活風格，像是約120人定居的倫敦塔橋泊位就有一個1990年代已開闢、現為倫敦規模最大的水上花園。這個別開生面的花園座落於駁船之上，與其他船屋相互聯結，就隱藏在倫敦市中心；只用少少的土壤種出各式各樣的水果、花卉及莓果，甚至吸引野生動物前來，讓居民與趁著開放前來參觀的訪客能感受鮮花、綠意與季節變化帶來的幸福感。

還有屋主很有生意頭腦，用駁船做起餐飲生意。像是位於帕丁頓區、前身是2012年倫敦奧運載客駁船的Darcie & May Green餐廳就受惠於往來人潮、船屋的獨特性及運河風光，不只吸引周邊辦公大樓的白領人士上門，也有要前往希斯洛機場的觀光客駐足消費，還有周末想嘗鮮的美食家也成為座上賓。