82歲億萬富豪是「狼」？ 涉性騷2男機師

2018-07-05 14:47 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合4日電



知名氣泡水品牌LaCroix執行長卡波雷拉(Nick Caporella)遭兩名私人男性機師控告性騷擾，但他駁斥控告不實。

82歲億萬富豪卡波雷拉擁有飛行執照，且是「全國飲料公司」(National Beverage)和Broad River飛行公司的執行長。他雇用的兩名男性二副機長，過去兩年來在佛州控告卡波雷拉和全國飲料公司，在2014年到2016年間的30多趟飛行任務中，不當觸碰他們的肢體，包括拍背、握手、抓腋下和觸碰大腿等。

法律文件顯示，卡波雷拉和全國飲料公司否認前述指控，且稱兩名二副機長都是因為表現不佳而被開除。卡波雷拉的律師瓦德曼表示稱這些控訴不實且「下流」，堅稱兩名原告是妄想委託人的財富。瓦德曼說，他訪談過去十多年來與卡波雷拉出任務的所有機師，但所有人都說「從未發生這種情況」。

原告機師休內費爾德(Terence Huenefeld)與妻子2016年12月向佛州法院提告，指卡波雷拉在2016年3月到7月間的18趟飛行中，在駕駛艙中「一再不當、未經授權且未受邀地以性暗示的方式，抓住、摩擦和觸摸原告的腳，甚至向上靠近性器」。此案在今年1月因為未公開的條件和解，休內費爾德2月2日撤告。

另一名原告機師希特羅(Vincent Citrullo)則控告卡波雷拉在2014年3月到2015年7月間的14趟飛行中，在駕駛艙中碰觸他，包括抓他腋下和大腿下方，甚至會以右手朝希特羅性器的方向移往他的左腿。佛州法院以管轄範圍為由駁回這項告訴，希特羅去年12月重新向佛州布羅瓦郡( Broward County)巡迴法院提起訴訟，訂下月具結。