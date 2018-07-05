為泰國足球隊打氣 智利礦災生還者擬赴現場

2018-07-05 09:44 中央社 墨西哥市4日綜合外電報導



救難團隊在泰國洞穴中尋獲失蹤近10天的足球隊，竭力搶救受困13人。2010年智利礦災事件中奇蹟生還的礦工塞浦維達，今天寄來影片替他們打氣，並說自己已在籌備前往現場。

12名少年足球隊員和教練困在淹水洞穴內，營救任務讓塞浦維達（Mario Sepulveda）想起智利8年前的意外。

2010年8月5日，智利阿塔卡馬（Atacama）沙漠區的聖荷西金銅礦場一個連接地面與礦坑的通道塌陷，困住坑內的32名智利籍及1名玻利維亞籍礦工。

搜救人員當時花了17天鑽出小孔和受困工人取得聯繫，2個多月後終於鑽出能把人一個個拉出來的通道，礦工全數獲救。

塞浦維達因在受困期間替其他人加油打氣，人稱「超級瑪利歐」（Super Mario）。他寄了一段40秒的影音訊息給法新社，在當中說，他的心與12名男孩及教練同在，又表示自己關心至深，正試圖安排前往泰國協助。

影片中，塞浦維達身穿黃背心、頭戴橘色礦工帽和頭燈，對「野豬」少年足球隊成員們說：「要撐住！」（Mucha fuerza，也為「加油」之意）

他說自己正試圖募款，親自前往泰國協助救援行動，看看他能幫上什麼忙。

塞浦維達訪墨西哥市時告訴法新社：「我會看看怎樣是可行的。我正打給（智利）政府人員，嘗試募得一些資金。我認為，在我國礦工歷經的一切後，像我們這樣的國家去到現場至關重要。」

「我很樂意去。我想支持他們的家庭、給他們一個擁抱是極度重要的。鼓勵的話語也很重要。」