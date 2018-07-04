篩檢子宮頸癌 乳突病毒檢驗較抹片檢查更有效

2018-07-04 23:53 中央社 芝加哥4日綜合外電報導



美國醫學會期刊（JAMA）發表的一項研究報告指出，若以48個月為研究期，人類乳突病毒（HPV）篩檢可比子宮頸抹片檢查（Papsmear）更早且更精確查出罹癌跡象。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，子宮頸癌是最容易預防的婦科癌症之一，定期子宮頸抹片檢查和人類乳突病毒（Human Papillomavirus，HPV）篩檢均有助於及早診斷這種癌症。

研究報告主要作者、加拿大英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）教授歐格維（GinaOgilvie）表示：「早已有顯著大量的證據顯示，將乳突病毒篩檢納入（子宮頸癌檢測），和細胞抹片檢查共列為篩檢方法，可改善子宮頸癌前病變的發現率。」

她表示：「因此這項研究就是下一步，結果顯示篩檢時若只進行乳突病毒篩檢，4年後，接受乳突病毒篩檢的女性發生癌前病變的可能性較低。」「99%的子宮頸癌是人類乳突病毒引起。若專注於檢測這種病毒，就更能確定哪些女性出現癌前病變，儘早為她們治療。」

歐格維等人的最新研究以加拿大卑詩省（BritishColumbia）1萬9009名女性為對象。研究人員在2008到2012年間，將這些並無侵襲性子宮頸癌病史的25到65歲女性以隨機方式方為兩組。

其中一組接受乳突病毒篩檢，另一組則定期接受細胞抹片檢查。最後，乳突病毒篩檢組的女性若呈現陽性結果，就透過細胞檢測進行追蹤篩檢；呈陰性反應者則在24個月後接受細胞篩檢。

研究人員發現，儘管兩組研究對象接受人口統計和行為問卷調查的結果類似，但第一輪就接受乳突病毒篩檢者出現初癌細胞跡象的人數明顯多於抹片檢查組。

在乳突病毒篩檢組中，和相關檢測結果有關的複診預約轉診率為57%，顯著高於抹片檢查組的30.8%。48個月後，乳突病毒檢測組的轉診率下降至49.2%，抹片檢查組反而增至70.5%。

歐格維表示：「這項研究可以確定，共同篩檢方法中最重要的篩檢部分是乳突病毒；衛生機關現在可以思考，提供抹片檢查，是否善用有限且不足的衛生經費。」

她指出：「為女性提供乳突病毒的子宮頸癌篩檢，可更早查出更多的癌前病變；乳突病毒檢測呈現陰性的結果也能為女性提供未來4年內不會發生初癌的更確定保證。」

前述研究的限制包括大部分研究對象擁有高教育程度，且主要來自卑詩省的兩處特定區域。仍須要進行進一步研究，以確定背景更多元的女性是否也出現類似結果。