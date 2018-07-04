賠慘了！美郵局誤用自由女神圖像判賠台幣1億

2018-07-04 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



美國一個聯邦法院6月29日判定，美國郵局因意外侵害著作權，在郵票上使用了一張雕刻家戴維森（Robert Davidson）創作的自由女神雕塑作品圖像，侵害其著作權，必須支付戴維森350萬美元（約台幣1.07億元）。

此案源於美國郵局2011年發行了4億張以自由女神為圖像的郵票，郵局採用知名圖庫「蓋帝圖像公司」（Getty Image）提供的自由女神頭像，卻未查明那個頭像是攝自拉斯維加斯市「紐約紐約賭場」前方的自由女神雕塑作品。2013年，那尊作品的創作者、雕刻家戴維森以郵局從未取得他同意即使用其作品為郵票圖像為由，控告美國郵局侵權。

新聞網站「石英」報導，那張自由女神郵票後來非常流行，美國政府拿它跟一張美國國旗郵票聯賣，獲利40億美元（約台幣1226億），聯邦法院指出，這筆獲利中約7000萬美元來自自由女神郵票。

美國郵局在 2011年就發現了這項疏失，但他們未發布澄清訊息，也未接洽戴維森，承認用了他的作品圖像或支付任何費用。

在法律訴訟過程中，郵局方面認為，賭城大道上的那尊自由女神像，是一件複製藝術品，不受專利權保障。但戴維森表示，他創作的自由女神像在面部特徵上更柔和，其中部分靈感來自一張他岳母的相片，比目前聳立紐約市南方的原始本尊更鮮活，並非完全一樣，不能算是複製品。而且當美國郵局推出那款郵票時，許多專家都知道，郵票上的女神並非原始本尊，而是戴維森的雕像。

戴維森在法庭中指出，他創造時想到的是，要做出一個更現代、更具當代意涵、更女性且更適合拉斯維加斯市的自由女神臉孔。法院判定戴維森成功創造出一個更現代的自由女神像，且說比對二者臉孔，毫無疑問有所不同。

法院根據集郵家和藝術授權專家的建議，判定郵局需賠戴維森350萬美元，約是郵局從那張郵票獲利的5%。