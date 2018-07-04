被騙拍性感裸露照 最正高中校花哭訴：別點開照片

2018-07-04 12:01 聯合新聞網 綜合報導



一名泰國網紅少女被爆出疑似為錢拍下79張裸露性感照，她近日於臉書貼文坦承是自己一時被錢鬼迷心竅才拍下這些照片，但事後對方原本承諾會付錢卻食言，她表示拍照後她「一毛錢也沒拿到」，並哭求大家千萬不要點開她的裸露照。

一名泰籍少女Pariya Chaleepote近日被散播一系列的高中制服不雅照，畫面中近似A片等級的數十張裸露照，讓人直呼臉紅心跳，Pariya Chaleepote在高中時被網友封為泰國最正校花，這些大量裸露私處的照片，有網友表示在當地從去年9月就開始流傳，以為風頭過去了，但沒想到對方竟拿這些照片來詐騙，讓受害者Pariya Chaleepote不得不出面呼籲大家千萬別上當，「如果看到就立馬關掉，千萬不要點進去受騙。」

Pariya Chaleepote於臉書解釋，當時有位網友表示願意付錢請她拍性感照，她考慮很久才答應，因此為了錢出賣身體，讓攝影師拍下多張逼近成人A片的裸露照，這些不雅照已在網路被販賣或被利用來詐騙之用，她懇請大家若有看到千萬別點開。更令她難過的是，對方原本承諾的薪酬原來是一場騙局，在拍下多組露私處及更多隱私部位的照片後，她並未依約如期拿到錢。

擷自臉書 分享 facebook

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