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印度少年237公斤無法走路 手術減重

2018-07-03 16:24中央社 新德里3日電

印度青少年米赫‧詹恩熱愛義大利麵、比薩和垃圾食物，體重高達237公斤，因此無法走路。新德里的麥克斯醫院為這個可能是世界最重的青少年進行減重手術

「印度時報」（Times of India）今天報導，米赫‧詹恩（Mihir Jain）住在德里西部，他的父母幾個月前把他送到沙克德（Saket）的麥克斯醫院（Maxhospital），因為他已經胖到幾乎無法站立。

經過醫院量測體重，米赫‧詹恩的體重高達237公斤，由醫院的減重與資深外科醫生邱比（PradeepChowbey）負責診治。

因米赫體重太重手術難度較高，邱比原先建議採用低卡路里飲食來控制體重，米赫4週後再回來醫院，成功減重10公斤，因此建議米赫再繼續兩個月的同樣飲食，有助讓體重降到196公斤。

但邱比後來理解到，若要進一步減重，必須要借助減重代謝手術，因而為米赫安排在4月動手術。經近兩個半小時，手術成功，但米赫還必須繼續採用低卡路里的限制飲食方式。

米赫在受訪時說，他最愛吃義大利麵，其次是比薩。在接受手術前，他大部分都待在房間躺著或坐著。

米赫的母親浦加‧詹恩（Puja Jain）表示，米赫2003年11月出生時體重屬於正常範圍內的2500公克，但之後體重逐漸增加，到5歲時體重已達60到70公斤。

浦加說，由於他們家裡的成員大多體重超重，因此起初對米赫的情況沒有認真對待；但由於米赫體重過重，甚至無法正常行走，在2年級時只好休學，她自己在家教米赫。

手術減重義大利

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