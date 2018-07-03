一夫多妻等伊斯蘭教婚制 印度最高院同意調查

2018-07-03 00:10 中央社 新德里2日專電



印度最高法院今天聽取反對穆斯林一夫多妻制和Nikah halala等婚姻制度的訴願意見，同意考慮先立案調查研究。

資深社運人士謝卡爾（V. Shekhar）提交意見書要求，在5名法官組成的憲法法庭做出最終裁決前，先將訴願立案。

最高法院首席法官米斯拉（Dipak Misra）與另兩名法官組成合議庭，考量過謝卡爾的意見書後表示：「我們將進行調查。」

印度穆斯林社群仍實施一夫多妻制及Nikah halala等伊斯蘭教婚姻制度。

Nikah halala目的在阻止離婚，規定男子和婦女離婚後，這名婦女如果要與前夫再婚，必須先與他人結婚後離婚，或嫁給他人後變成寡婦，才能與前夫再婚。

不過，一名住在新德里的婦女貝岡（Sameena Begum）日前就反對一夫多妻和Nikah halala制度提出訴願，要求最高法院審理。

「印度人報」（The Hindu）報導，資深社運人士謝卡爾和這起訴願案代表律師烏帕德雅（Ashwini Upadhyay）聲稱，貝岡已遭受威脅，要她撤回訴願狀。

穆斯林丈夫向妻子說3次talaq（我要離婚）即可休妻，最高法院去年8月裁定這項習俗無效6個月，並要求中央政府在這6個月期間修改相關法律，最後印度國會下院於去年12月通過保障穆斯林婦女婚姻權利保障法，正式禁止說3次talaq就可離婚的印度伊斯蘭社群律法。