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敘男童伏屍海灘 獲選最震撼人道照片

2018-07-03 00:10中央社 倫敦2日綜合外電報導

根據湯森路透基金會對國際援助機構所做的調查，2015年溺斃敘利亞男童亞藍．庫迪（Aylan Kurdi）伏屍土耳其海灘的照片，獲選為近年來最具影響力的人道議題照片。

受訪的援助機構代表認為，庫迪的畫面讓當年歐洲湧現的難民危機有了具體形象，並引起大眾熱議，至今仍持續影響歐洲政治。

湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）要求10個慈善團體代表選出5張最具影響力的人道相關照片，並依據影響力排名。其中4個團體的代表將庫迪的照片排在首位，若干其他團體也將那張照片列入前5名。

慈善團體樂施會（Oxfam）的新聞聯絡主管薛林頓（Matthew Sherrington）表示：「研究人員指出，那張照片在社群媒體上獲得數以百萬計分享，人們也因此更常使用『難民』名稱而非『移民』。」

他還說：「很少見到人們如此義憤填膺和感同身受，要求給個交代。」

同樣回覆調查的聯合國難民署（UNHCR）發言人沙特馬許（Matthew Saltmarsh）當時認為，那張照片太過慘不忍睹，不該發表。但他如今表示，它令大眾對於湧入歐洲的移民，態度出現「巨大改變」。

沙特馬許說，那張照片成為社群媒體上熱門話題，並在全球掀起衝擊浪潮，讓慈善團體獲得的捐款大增。

難民社群媒體移民

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