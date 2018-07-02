德里市推展幸福課程 達賴喇嘛出席典禮

2018-07-02 23:35 中央社 新德里2日專電



印度德里國家首都轄區（NCT，簡稱德里）市長克里瓦爾和西藏精神領袖達賴喇嘛今天出席公立學校「幸福課程」始業式，將利用冥想等古印度知識，協助克服人類的負面情緒。

「新德里電視台」（NDTV）報導，克里瓦爾（Arvind Kejriwal）說幸福課程是市政府推動的第三階段教育改革，新課程將是培育善良人類的堅實一步。教育改革的前兩階段是基礎建設發展和激勵公立學校教師。

從下個學期開始，德里市公立學校8年級以下的學生（含8年級學生）會有45分鐘的幸福課程。

負責這項課程及市政府教育部門的德里副巿長席索迪亞（Manish Sisodia）說，每堂課將從5分鐘冥想開始，課程包括冥想、價值教育和心靈鍛鍊等內容。

幸福課程是由40名德里政府學校教師、教育工作者和志工所組成的團隊，花6個月設計和準備的。

席索迪亞表示，這項課程將影響100萬名學生和約5萬名教師。他相信，透過學校及以人為本的教育，可解決恐怖主義、腐敗和污染等問題。

達賴喇嘛對這項幸福課程讚不絕口，認為透過印度古代知識可幫助全世界克服人類的負面情緒。

達賴喇嘛說，印度應把現代與古代知識結合起來，將可為身心健康鋪好道路，解決由憤怒、仇恨和嫉妒等負面情緒引發的困境。

達賴喇嘛也呼籲印度應復興古印度的知識，隨後向世界各地傳播。透過復興古印度知識，印度可成為現代的上師（Guru）。