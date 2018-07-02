日本岩手縣觀光網站赫見「中國台灣」惹議 官方火速更正

2018-07-02 14:53 聯合新聞網 綜合報導



有網友發現，岩手縣雫石町觀光網站上的語言列中，繁體中文選項寫著「中國Taiwanese」。圖截自雫石町觀光網站 分享 facebook

近年來，台灣日本兩地交流頻繁，彼此之間的緊密關係讓網友們大讚「台日友好」。然而，近日卻有民眾發現，日本岩手縣雫石町觀光協會的官方網站上，語言選項中寫著「中國Taiwanese」，讓網友覺得被欺騙了感情。

根據《蘋果》昨日(1)報導，有民眾表示，日本岩手縣雫石町觀光協會架設給外國旅客的網站上，有英文、韓文、簡體及繁體中文4種語言可供選擇。其中，繁體中文的選項前，雖標示有台灣國旗，但後方卻寫著「中國Taiwanese」。

2011年發生311大地震後，日本政府為了提振東北地區的觀光產業，積極來台宣傳。今年4月公布的數據中顯示，2017年東北6縣市的外國旅客人數首次突破100萬人次，觀光產業比地震發生前更為興盛。在百萬的外國遊客中，以台灣籍旅客的38萬人次為最多。

網友表示，岩手縣的外國旅客有一大半都是台灣人，先前赴當地旅遊時，也受到熱情歡迎，「搭虎航抵達花卷機場時，日方人員用力揮旗熱烈歡迎台灣人，一瞬間讓人感動」。然而，看見雫石町觀光網站上標註「中國台灣」，讓該名網友對其好感一夕間大打折扣。

不過，岩手縣雫石町觀光協會疑似因受到民眾投書抗議，目前已火速將語言列更正為「台灣Taiwanese」。