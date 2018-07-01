巴黎同志遊行反歧視 祝台灣同性婚姻合法

2018-07-01 16:06 中央社 巴黎30日專電



巴黎同志遊行今天登場，訴求LGBT族群在運動中免於歧視的權利。參與遊行的法國人大多關心LGBT權利，也知道台灣可望成為承認同性婚姻的亞洲先驅，鼓勵台灣耐心並堅持。

世界盃足球賽正在俄羅斯進行，且巴黎將於8月主辦同志運動會（Gay Games），因此今年的巴黎同志遊行主要訴求為「對抗運動中的歧視，一如對抗生活中的歧視」。

LGBT（男女同性戀、雙性戀及跨性別者）族群在職場、學校甚至家庭都可能遭受歧視，在休閒生活中，部分強調陽剛的運動項目也隱約排斥LGBT族群，同志遊行主辦單位Inter-LGBT協會，希望藉著今年的體育熱潮，促進LGBT族群參與體育活動的權利和多元性。

19歲的唐尼亞（Tania）與朋友一起參與遊行，她接受中央社記者訪問時說，身為同性戀者，她未曾明顯在學校或運動中受到歧視，但這是因為她不會特別說明自己的性傾向。

她認為，法國於2013年承認同性婚姻與異性婚姻具有同等地位以來，「人們多多少少更接受LGBT族群，態度更開放，也試著去瞭解我們」。

唐尼亞知道台灣很有可能成為承認同性婚姻的亞洲先驅，她說，希望台灣人繼續爭取下去，到了某個時刻，就會達到目標，在法國，大家也是辯論了很久才走到終點。

法籍大學生馬科姆（Malcolm）認為，幾乎所有的運動項目都有點歧視LGBT族群，法國社會比較開放，也許歧視相對少一點，但還是存在，所以他來參加遊行，提醒大眾關注。

他曾在媒體看到台灣正討論同性婚姻合法化的報導，「我們很高興LGBT族群的權利擴散到世界各地，亞洲也終究會接受我們，希望不只在台灣，也在日本、中國等地（合法）」。

法國媒體提到，現正熱烈進行的世足賽就是一個多少排斥LGBT族群的運動賽事。Inter-LGBT協會表示，有數十個團體抗議世足賽觀眾席上唱的一些助威歌曲有歧視之嫌，也有些運動員不能公開提到自己的同性戀身分，否則可能失去贊助商，「運動中的恐同現象，就是社會現象的縮影」。

這場遊行，不只同志團體和一般公民參與，國營企業如法國國家鐵路公司（SNCF）旗下組織也有花車支持。

此外，法國國民議會在正門和後門都掛上長條彩虹旗，這是國民議會首度以這種方式表達支持LGBT權利；後門本有兩面旗，其中一面於29日晚間遭一名極右派份子破壞，他當場被駐衛警察逮捕。（編輯：屈享平）