親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

【長知識】軍人年改上路 為何退俸被減幅度超乎預期？

巴黎同志遊行反歧視 祝台灣同性婚姻合法

2018-07-01 16:06中央社 巴黎30日專電

巴黎同志遊行今天登場，訴求LGBT族群在運動中免於歧視的權利。參與遊行的法國人大多關心LGBT權利，也知道台灣可望成為承認同性婚姻的亞洲先驅，鼓勵台灣耐心並堅持。

世界盃足球賽正在俄羅斯進行，且巴黎將於8月主辦同志運動會（Gay Games），因此今年的巴黎同志遊行主要訴求為「對抗運動中的歧視，一如對抗生活中的歧視」。

LGBT（男女同性戀、雙性戀及跨性別者）族群在職場、學校甚至家庭都可能遭受歧視，在休閒生活中，部分強調陽剛的運動項目也隱約排斥LGBT族群，同志遊行主辦單位Inter-LGBT協會，希望藉著今年的體育熱潮，促進LGBT族群參與體育活動的權利和多元性。

19歲的唐尼亞（Tania）與朋友一起參與遊行，她接受中央社記者訪問時說，身為同性戀者，她未曾明顯在學校或運動中受到歧視，但這是因為她不會特別說明自己的性傾向。

她認為，法國於2013年承認同性婚姻與異性婚姻具有同等地位以來，「人們多多少少更接受LGBT族群，態度更開放，也試著去瞭解我們」。

唐尼亞知道台灣很有可能成為承認同性婚姻的亞洲先驅，她說，希望台灣人繼續爭取下去，到了某個時刻，就會達到目標，在法國，大家也是辯論了很久才走到終點。

法籍大學生馬科姆（Malcolm）認為，幾乎所有的運動項目都有點歧視LGBT族群，法國社會比較開放，也許歧視相對少一點，但還是存在，所以他來參加遊行，提醒大眾關注。

他曾在媒體看到台灣正討論同性婚姻合法化的報導，「我們很高興LGBT族群的權利擴散到世界各地，亞洲也終究會接受我們，希望不只在台灣，也在日本、中國等地（合法）」。

法國媒體提到，現正熱烈進行的世足賽就是一個多少排斥LGBT族群的運動賽事。Inter-LGBT協會表示，有數十個團體抗議世足賽觀眾席上唱的一些助威歌曲有歧視之嫌，也有些運動員不能公開提到自己的同性戀身分，否則可能失去贊助商，「運動中的恐同現象，就是社會現象的縮影」。

這場遊行，不只同志團體和一般公民參與，國營企業如法國國家鐵路公司（SNCF）旗下組織也有花車支持。

此外，法國國民議會在正門和後門都掛上長條彩虹旗，這是國民議會首度以這種方式表達支持LGBT權利；後門本有兩面旗，其中一面於29日晚間遭一名極右派份子破壞，他當場被駐衛警察逮捕。（編輯：屈享平）

LGBT同性婚姻同志遊行

相關新聞

喜迎中國客 北韓中文導遊不用下田工作了

2018-07-01 14:35

「30歲前別結婚！」紅遍大陸的心靈導師

2018-07-01 13:49

Hello Kitty新幹線首發 粉絲朝聖

2018-07-01 00:32

日民間火箭二度墜毀

2018-07-01 00:32

大教堂屋頂住著送子鳥 宮崎駿曾在此童話小鎮取景

2018-06-30 23:35

研究：空汙是糖尿病重大成因

2018-06-30 18:21

Kitty新幹線發車 400粉絲擠爆博多站

2018-06-30 13:29

拉丁美洲最佳餐廳大廚 陰與陽巧妙平衡

2018-06-29 10:02

哈佛研究證實 空服員罹癌率較高

2018-06-29 09:56

德國〉家長帶孩子翹課？歐美各國開罰

2018-06-28 16:15

夏天吃辣能降溫 耶魯大學醫學教授證實

2018-06-27 13:13

提高生產力的祕訣 專家建議適度的偷懶

2018-06-27 08:36
看更多

熱門文章

一天400桶只剩10桶 峇里島漁民抗議燃煤電廠重創漁獲

2018-07-01 09:48

研究：空汙是糖尿病重大成因

2018-06-30 18:21

德國人最衰的一個夏天 除了世足賽外還有這些事

2018-06-30 23:26

比特幣創始人身分仍是謎 卻宣布要出書公開全情

2018-07-01 10:08

川普不排除 承認克里米亞屬於俄國

2018-06-30 18:04

坐在公園裡喝咖啡 澳洲超迷你行動咖啡館不提供外帶杯

2018-07-01 09:16

影／比利時IQ145混血小神童 8歲就當大學新鮮人

2018-07-01 11:44

金正恩 罕見視察經濟特區

2018-06-30 23:40

大教堂屋頂住著送子鳥 宮崎駿曾在此童話小鎮取景

2018-06-30 23:35

通用汽車：川普若執意重課關稅 可能導致裁員

2018-06-30 21:09

美駐陸大使之子 疑靠川普拉客戶

2018-06-30 23:50

「美國人」篤定當選總統 墨西哥會出現另一個查維茲？

2018-07-01 11:23

脫歐在即 英國人申請德國籍激增

2018-06-30 21:34

中國經濟侵略 美官員列出6大常見手段

2018-06-30 18:51

日長崎天草12處遺產 正式列入世遺

2018-06-30 19:02

反擊川普 加國課美近4千億貨品關稅

2018-06-30 23:57

美情報機關：北韓秘密增產核燃料

2018-06-30 23:54

罕見！金正恩視察朝中邊境

2018-07-01 13:20

美二次稅改 擬再降企業稅

2018-07-01 00:33

美國務院：代理亞太助卿董雲裳7月底退休

2018-07-01 07:35

上半年 全球股市市值減1兆美元

2018-07-01 00:32

亞洲需求旺 澳洲煤出口創紀錄煤港擠爆

2018-07-01 09:46

印度7歲女童遭性侵 數千人抗議訴求處死被告

2018-06-30 21:26

男子鞋藏攝影機偷拍裙底風光 沒拍成電池先爆炸傷腳

2018-07-01 13:52

對中課貨物稅 周五生效

2018-07-01 00:33

史諾登交還美國？俄國：從未考慮

2018-06-30 17:48

新世界遺產出爐 沙國綠洲阿曼古城都入列

2018-06-30 20:14

比特幣跌破5千美元可買？理財顧問質疑此說

2018-06-30 23:30

Hello Kitty新幹線首發 粉絲朝聖

2018-07-01 00:32

原油價格漲不停 川普要沙國增產

2018-07-01 00:32

白宮顧問插手Fed決策 惹議

2018-07-01 00:33

星期人物／菲國反毒 靠他的眼淚和槍

2018-06-30 23:55

川普：加徵汽車關稅調查 3到4週完成

2018-06-30 17:42

川普稱沙王同意增產 彌補伊、委減供缺口

2018-06-30 23:32

川普推文 要沙烏地每日增產200萬桶油 沙國回應了

2018-06-30 22:21

川普將見英國女王 哪位美國總統曾和女王翩翩起舞？

2018-07-01 15:28

史諾登跑哪去？ 糟糕！女友照片洩密

2018-07-01 13:49

喜迎中國客 北韓中文導遊不用下田工作了

2018-07-01 14:35

川普和加拿大總理通電話 討論經貿議題

2018-07-01 03:22

川普親信：伊朗獨裁政權大限將至

2018-07-01 11:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top