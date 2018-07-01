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喜迎中國客 北韓中文導遊不用下田工作了

2018-07-01 14:35世界日報 中國新聞組╱北京1日電

不用插秧了，北韓中文導遊忙迎中國客。 中央社
不用插秧了，北韓中文導遊忙迎中國客。 中央社
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南韓媒體報導，北韓國務委員長金正恩多次訪問中國後，前往北韓的中國旅行團數量劇增，現有的中文導遊已不足，以往北韓中文導遊沒工作時，都會被派去插秧，如今已經不必了。

南韓朝鮮日報指出，銷售北韓旅遊商品的中國旅行社詢問量大增，網路上出現了北韓酒店大廳擠滿中國遊客的畫面，在旅遊這一塊，中國、北韓呈現出完全和解的氛圍。

報導指出，當被問及：「有沒有從丹東坐火車去平壤的團遊商品？」，位於中國北韓邊境地區的丹東某旅行社回以：「駛往平壤的火車票已經全部售罄。即使現在預約，也要7月10日以後才能成行。」

報導亦稱，當記者表示：「想去北韓旅行，但是擔心人身安全」，丹東另一家旅行社反問：「最近，每天有1000至2000名遊客從中國前往平壤。平壤的旅遊景點到處都是中國人，有什麼可擔心？」

去年11月，中國政府禁止除東北以外的其他地區居民赴北韓旅遊。但最近隨著中國、北韓關係越來越緊密，旅遊限制措施實際上已經解除。中國國際航空於6日重新開通了北京至平壤的航班。

報導指出，以外國遊客為對象銷售北韓旅遊商品的北京高麗旅遊負責人塞蒙．科克雷爾在接受NK News的採訪時表示：「往年這個時候沒有工作時，北韓的中文導遊都會被派去插秧，今年正在一刻不停歇地工作當中。」他還表示：「現有的中文導遊無法消化這麼多中國遊客，以至於需要教授英文導遊中文，讓他們帶團觀光。」

金正恩 罕見視察經濟特區

另據北韓朝中社30日報導，北韓領導人金正恩視察了鴨綠江上曾是經濟特區的黃金坪島。韓聯社認為，此舉顯然是為了促進與中國大陸的經濟合作。

朝中社說，金正恩到鄰近中國的平安北道薪島郡一個蘆葦農場現場指導。金正恩罕見視察北部偏遠地區，令人聯想北韓可能要加強與中國的經濟合作。

黃金坪島位在鴨綠江上，靠近北韓新義州市與大陸丹東市，2011年，北韓與中國同意將黃金坪島發展成經濟特區，不過自從2013年北韓處死金正恩姑父張成澤後，特區發展就停了下來。

北韓金正恩導遊

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