大教堂屋頂住著送子鳥 宮崎駿曾在此童話小鎮取景

2018-06-30 23:35 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



日本知名動畫導演宮崎駿的作品，常出現歐洲童話小鎮般的街道房舍，例如「霍爾移動的城堡」，就曾遠赴法國亞爾薩斯省、靠近德國邊界的柯瑪Colmar取景，出現在動畫中的一棟傳統建築，如今已成為知名景點。

柯瑪和德國另一知名老城羅騰堡，都是美到不像話的童話小鎮，常見五顏六色的房子、外面或窗邊點綴著紅色愛心等花樣，讓遊客目不暇給猛拍照。柯瑪被稱為「小威尼斯」，沿著一條運河，坐船瀏覽兩岸獨樹一幟、鮮豔的建築，是一大享受。

柯瑪還有另一個知名景點，是位於市中心的教堂，但重點不在教堂內部或外觀，而是教堂屋頂上的一個鳥巢，遠遠看其實很難發現。但只要你經過教堂，常會發現一堆人在外面朝著屋頂拍照，用望遠鏡或拉近相機長鏡頭，就會看到一隻嘴長長、白色的鳥在巢穴上休息或梳洗羽毛。

這鳥乍看像喜歡吃魚的鵜鶘，其實是「歐洲白鸛」，公母常一起在建築物的屋頂、煙囪、電線桿、樹上等處築巢。中世紀日耳曼北部流傳，人類未出生的靈魂棲息於池塘、沼澤等水域，歐洲白鸛將這些幼兒靈魂帶回來，送給期待嬰兒出生的父母，因此又稱為「送子鳥」。