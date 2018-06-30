日本民間火箭墜毀 宇宙參與二度鎩羽

2018-06-30 12:08 中央社 東京30日綜合外電報導



日本民間企業獨力開發製造的小型火箭MOMO2號，今天清晨在北海道發射後墜毀，引發猛烈火勢，由於現場早已進行管制，應無人受傷。不過，民間企業想參與宇宙探索，二度鎩羽。

綜合日本放送協會（NHK）與產經新聞等媒體報導，MOMO2號小型火箭是由位於北海道大樹町的新創企業Interstellar Technologies所獨力研發，日本時間今天清晨5時30分左右從大樹町的發射場升空。

MOMO2號全長10公尺、直徑50公分，大小跟電線杆差不多；加入燃料後的火箭，總重約一公噸多。

MOMO2號並未搭載任何人造衛星，但有搭載高知工科大學所開發的音波觀測裝置。

不過，MOMO2號升空後4秒疑似因失去推力墜毀，並引發猛烈火勢；原本目標是希望到達高度100公里的宇宙，但遺憾的是，繼2017年的MOMO火箭後第2次遭遇失敗。

Interstellar Technologies及地方消防單位指出，由於發射場半徑600公尺範圍早已管制進入，所以應該沒有人因火箭墜落而受傷。

Interstellar Technologies社長稻川貴大說，今天的發射無法達成目的，對出資的民眾及給予協助的地方人士，感到非常抱歉。

他說，看來似乎是主推進器出了某些問題，但目前還沒有相關資訊，接下來會進行調查。

Interstellar Technologies去年7月首度發射MOMO火箭，結果可能因為機體強度不足，升空10公里後就毀損；今年4月要發射MOMO2號前又遇到一些問題，所以延到今天發射。

日本火箭研發工作一直以來都是由國家的宇宙航空研究開發機構（JAXA）所主導，所以大家很關注這次由民間獨力研發的火箭能否成功達成目標；如果MOMO2號能成功，將成日本民間正式參與宇宙探索的重要時刻。