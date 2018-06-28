親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美挑起貿易戰
朝鮮半島風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

世足／日本0：1輸波蘭 但靠少塞內加爾2張黃牌闖進16強

印度華語教師台灣行 盼學正體字

2018-06-28 23:21中央社 新德里28日電

教育部委託台北教育大學7月首次在台舉辦印度華語教師暑期教學研習班，10位獲選的印度華語老師今天與駐印度代表田中光交流時期待能學正體字，了解中華文化。

由教育部委託台北教育大學華語文中心舉辦的2018年印度華語教師暑期教學研習班，將於7月2日起展開為期兩週的課程，內容包括華語語音、語言教學法、漢字結構分析、華語聽說、華語文讀寫等，並納入剪紙、篆刻和文化體驗等課程。

這是新南向政策下，教育部首次為印度華語教師舉辦華語教師暑期教學研習班。

駐印度代表處教育組秘書陳奕達說，10位獲選的印度華語老師來自古茶拉底國立大學（Central ofUniversity of Gujarat）、加爾克漢德國立大學（Central University of Jharkhand）、錫金大學（Sikkim University）、德里大學、尼赫魯大學（JNU）的年輕助理教授和各學院或中小學兼任華語教師。

駐印度代表田中光今天在駐印度代表處，與準備赴台參加首屆印度華語教師暑期教學研習班的華語教師們交流。

田中光指出，台灣是唯一還保存最傳統中文和中華文化的地區，是學習華語的最佳選擇。印度華語教師們赴台後可進一步學習正體字，並結合過去所學，了解漢字的意涵，正確地教導學生學習華語和漢字。

田中光也建議印度華語教師們，除學習華語教學知識外，更應在台熟悉中華文化，與台灣年輕人多接觸，同時也讓台灣人能了解印度文化。

他認為，以語言為鑰匙，藉此促進台印間的文化了解與連結，且多結交朋友，正是這項課程的主要目的。

德里大學華語講師阿西（Ashish Ahuja）說，他曾多次到中國學中文，但沒機會去台灣，他知道台灣比中國更好地保存中華文化，盼此行能學習正體字及更深入的中文。

尼赫魯大學中國與東南亞研究中心助理教授高適（Kaushal Kishore Chandel）指出，在印度教華語面臨許多困難，尤其華語教材過於老舊需要更新，各大學華語教師都在尋找更合適的教材，讓學生能更好的學習語言、語法、文化，甚至是文學及國際關係。

這次印度華語教師赴台將會獲得一份台灣編寫、適合外國人學習的華語教材，希望做為印度教師教學上的參考；台灣也歡迎赴台的印度華語教師能參與印台華語教材雙邊共構論壇，共同編寫適合印度人學習華語的教材。

華語印度教教育部
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

全球首座白鯨保育區 冰島啟用

2018-06-28 19:11

剩食透過程式配對 日助3000人

2018-06-28 19:07

影／6歲學畫、8歲出師 奈國繪畫神童要向大師看齊

2018-06-28 18:19

砍男友女醫科生因「前途無量」被輕判 2年後改名爽住豪宅

2018-06-28 16:59

影／《貼背戰》翻版！美女子千里飛英抓友當鬼

2018-06-28 16:22

德國〉家長帶孩子翹課？歐美各國開罰

2018-06-28 16:15

26國現金、1.2萬件珠寶…納吉家抄出2.7億資產

2018-06-28 15:03

陸人世足場外髒話羞辱日女球迷 遭批沒球踢卻愛搶戲

2018-06-28 10:28

太空有「龍宮」熱得像火山？3年飛32億公里 解謎全靠它

2018-06-28 10:00

亞太最佳大學排名 台灣31校上榜

2018-06-28 09:25

德爆離奇連續死亡案！他對同事下毒 疑18年殺21人

2018-06-28 03:21

班克西巴黎街頭快閃塗鴉 向1968年5月風暴致敬

2018-06-27 23:28

世足賽兩大球星C羅、梅西現身印尼地方選舉？

2018-06-27 22:23

泰北13人岩洞失蹤逾4天 高僧誦經祈福

2018-06-27 21:42

夏天吃辣能降溫 耶魯大學醫學教授證實

2018-06-27 13:13

提高生產力的祕訣 專家建議適度的偷懶

2018-06-27 08:36

女性氣質不是單一框架 高跟鞋退燒市場萎縮

2018-06-22 12:48
看更多

熱門文章

一樁20年的懸案 因她看到好友亡靈而抓出兇手

2018-06-28 14:21

砍男友女醫科生因「前途無量」被輕判 2年後改名爽住豪宅

2018-06-28 16:59

亞太最佳大學排名 台灣31校上榜

2018-06-28 09:25

太空有「龍宮」熱得像火山？3年飛32億公里 解謎全靠它

2018-06-28 10:00

確定是不同人？ 南韓小姐選美遭酸：醫美整形大展

2018-06-28 14:52

德爆離奇連續死亡案！他對同事下毒 疑18年殺21人

2018-06-28 03:21

限制陸企投資 川普態度軟化

2018-06-28 00:15

超額分配物資觸怒金正恩 北韓軍官遭處死

2018-06-28 13:43

專利大戰落幕 蘋果三星達和解

2018-06-28 06:32

德軍艦飛彈未射就爆炸 甲板一團火球

2018-06-28 14:54

陸人世足場外髒話羞辱日女球迷 遭批沒球踢卻愛搶戲

2018-06-28 10:28

美國喊孤立伊朗 國際油價大漲

2018-06-28 00:24

找業餘美術師修復文物 中世紀畫像被拉皮成「粉紅少年」

2018-06-28 10:38

移民改革法案 美眾院闖關失敗

2018-06-28 05:50

鴻海威州投資風光動土 5大亮點搶先看

2018-06-28 20:45

經濟解析／人民幣貶貶不休 恐對全球金融市場發動逆襲

2018-06-28 18:58

美對中投資科技業立場難判 美股由紅翻黑

2018-06-28 07:42

執行長緋聞爆完 英特爾再傳流失蘋果訂單

2018-06-28 13:05

中立大法官退休 川普有望形塑最高法院

2018-06-28 05:53

貿易戰憂心重燃 美股跌

2018-06-28 05:54

影／6歲學畫、8歲出師 奈國繪畫神童要向大師看齊

2018-06-28 18:19

川普出席富士康威州廠動土典禮 民團將抗議

2018-06-28 12:00

這裡的警察沒有槍 市長發放彈弓和石頭

2018-06-28 10:06

太聰明太成功？蒙古首都女性難在29歲前找到適配對象

2018-06-28 12:27

忍者龜計畫？ 美軍砸170億訓練地下作戰

2018-06-28 18:26

泰國洞穴失蹤13人仍未尋獲 總理將親訪現場

2018-06-28 22:35

傳美尋求和中談台灣標示爭議 美航空業觀望

2018-06-28 21:09

影／《貼背戰》翻版！美女子千里飛英抓友當鬼

2018-06-28 16:22

迎富士康 威州當地兩樣情

2018-06-28 11:42

台股ADR全倒 台積電跌2.6% 日月光重挫2.8%

2018-06-28 07:47

對陸資限制讓步？川普球丟國會

2018-06-28 13:56

被耍了？北韓升級寧邊核設施 專家：等平壤指令才去核

2018-06-28 13:46

美俄宣布 川普和普亭16日舉行赫爾辛基峰會

2018-06-28 20:30

梅克爾政治危機靠齊普拉斯解？希臘願接受遺返難民

2018-06-28 12:09

日本大阪強震 凸顯看不見的受災者

2018-06-28 12:20

伊爾艾朗專欄／保護主義攪亂市場

2018-06-28 00:29

航空業改台灣名稱爭議 中國拒美談判要求

2018-06-28 17:55

經濟解析／人民幣貶值引爆疑慮 貿易戰恐成匯率戰？

2018-06-28 19:07

LINE年會重視海外市場 台灣總座首度上台

2018-06-28 15:01

迪士尼收購21世紀福斯 通過反壟斷審查

2018-06-28 08:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top