印度華語教師台灣行 盼學正體字

2018-06-28 23:21 中央社 新德里28日電



教育部委託台北教育大學7月首次在台舉辦印度華語教師暑期教學研習班，10位獲選的印度華語老師今天與駐印度代表田中光交流時期待能學正體字，了解中華文化。

由教育部委託台北教育大學華語文中心舉辦的2018年印度華語教師暑期教學研習班，將於7月2日起展開為期兩週的課程，內容包括華語語音、語言教學法、漢字結構分析、華語聽說、華語文讀寫等，並納入剪紙、篆刻和文化體驗等課程。

這是新南向政策下，教育部首次為印度華語教師舉辦華語教師暑期教學研習班。

駐印度代表處教育組秘書陳奕達說，10位獲選的印度華語老師來自古茶拉底國立大學（Central ofUniversity of Gujarat）、加爾克漢德國立大學（Central University of Jharkhand）、錫金大學（Sikkim University）、德里大學、尼赫魯大學（JNU）的年輕助理教授和各學院或中小學兼任華語教師。

駐印度代表田中光今天在駐印度代表處，與準備赴台參加首屆印度華語教師暑期教學研習班的華語教師們交流。

田中光指出，台灣是唯一還保存最傳統中文和中華文化的地區，是學習華語的最佳選擇。印度華語教師們赴台後可進一步學習正體字，並結合過去所學，了解漢字的意涵，正確地教導學生學習華語和漢字。

田中光也建議印度華語教師們，除學習華語教學知識外，更應在台熟悉中華文化，與台灣年輕人多接觸，同時也讓台灣人能了解印度文化。

他認為，以語言為鑰匙，藉此促進台印間的文化了解與連結，且多結交朋友，正是這項課程的主要目的。

德里大學華語講師阿西（Ashish Ahuja）說，他曾多次到中國學中文，但沒機會去台灣，他知道台灣比中國更好地保存中華文化，盼此行能學習正體字及更深入的中文。

尼赫魯大學中國與東南亞研究中心助理教授高適（Kaushal Kishore Chandel）指出，在印度教華語面臨許多困難，尤其華語教材過於老舊需要更新，各大學華語教師都在尋找更合適的教材，讓學生能更好的學習語言、語法、文化，甚至是文學及國際關係。

這次印度華語教師赴台將會獲得一份台灣編寫、適合外國人學習的華語教材，希望做為印度教師教學上的參考；台灣也歡迎赴台的印度華語教師能參與印台華語教材雙邊共構論壇，共同編寫適合印度人學習華語的教材。