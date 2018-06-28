26國現金、1.2萬件珠寶…納吉家抄出2.7億資產

2018-06-28 15:03 世界日報 編譯中心╱綜合27日電



大馬前首相涉貪，警方秀查扣清單，納吉藏83億財物。 歐新社 分享 facebook

馬來西亞警方27日表示，從與前總理納吉有關的六棟宅邸內搜出眾多物品，包括現金、大批珠寶與昂貴名牌包，價值高達2億7300萬美元。

馬來西亞警方商業犯罪調查組組長阿瑪爾（Amar Singh）在記者會上說：「這些物品的總價值，依零售價格估算，達到9億1000萬到11億令吉（馬國貨幣）。」這些物品價值相當於2億2500萬到2億7300萬美元。

警方動員150人、花了五周進行調查，從納吉家查扣的奢侈品價值這些物品包括價值1億160萬令吉（約2880萬美元）的26國貨幣現金、約1萬2000件珠寶與567個包包和大量手表。路透報導，光是愛馬仕（Hermes）包包，價值就達5130萬令吉（約1273萬美元）。

納吉堅稱，這些查扣的大批名牌包多是女婿送的禮物，警方接下來將傳送禮人問話。

納吉長期執政的聯合政府，在上月選舉意外敗給馬哈迪為首的改革派聯盟，主因是他涉及大規模貪瀆。

納吉與密友遭控從主權財富基金一馬發展公司（1MDB）挪用數十億美元，用來購買美國房地產、私人飛機與藝術品等。納吉與一馬發展公司矢口否認犯行。

納吉熱愛購買奢侈品的66歲拜金妻子羅斯瑪（Rosmah Mansor）擁有大量的包包與珠寶，收藏了可能是全世界最多的粉紅鑽，據稱喜歡海外購物之旅，引起公憤成為眾矢之的。

大馬前首相涉貪，警方秀查扣清單，納吉藏83億財物。 歐新社 分享 facebook

華爾街日報日前更報導，羅斯瑪想過中東貴族般的富貴生活，唆使納吉貪污，前年納吉面臨調查時原本想辭職下台，但羅斯瑪堅持要他繼續貪下去。

羅斯瑪則透過律師反咬華爾街日報誹謗，重申與1MDB沒有任何關係。