親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美挑起貿易戰
朝鮮半島風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

一樁20年的懸案 因她看到好友亡靈而抓出兇手

整理包／107指考衝刺！各科準備方向一次看

26國現金、1.2萬件珠寶…納吉家抄出2.7億資產

2018-06-28 15:03世界日報 編譯中心╱綜合27日電

大馬前首相涉貪，警方秀查扣清單，納吉藏83億財物。 歐新社
大馬前首相涉貪，警方秀查扣清單，納吉藏83億財物。 歐新社
分享

馬來西亞警方27日表示，從與前總理納吉有關的六棟宅邸內搜出眾多物品，包括現金、大批珠寶與昂貴名牌包，價值高達2億7300萬美元。

馬來西亞警方商業犯罪調查組組長阿瑪爾（Amar Singh）在記者會上說：「這些物品的總價值，依零售價格估算，達到9億1000萬到11億令吉（馬國貨幣）。」這些物品價值相當於2億2500萬到2億7300萬美元。

警方動員150人、花了五周進行調查，從納吉家查扣的奢侈品價值這些物品包括價值1億160萬令吉（約2880萬美元）的26國貨幣現金、約1萬2000件珠寶與567個包包和大量手表。路透報導，光是愛馬仕（Hermes）包包，價值就達5130萬令吉（約1273萬美元）。

納吉堅稱，這些查扣的大批名牌包多是女婿送的禮物，警方接下來將傳送禮人問話。

納吉長期執政的聯合政府，在上月選舉意外敗給馬哈迪為首的改革派聯盟，主因是他涉及大規模貪瀆。

納吉與密友遭控從主權財富基金一馬發展公司（1MDB）挪用數十億美元，用來購買美國房地產、私人飛機與藝術品等。納吉與一馬發展公司矢口否認犯行。

納吉熱愛購買奢侈品的66歲拜金妻子羅斯瑪（Rosmah Mansor）擁有大量的包包與珠寶，收藏了可能是全世界最多的粉紅鑽，據稱喜歡海外購物之旅，引起公憤成為眾矢之的。

大馬前首相涉貪，警方秀查扣清單，納吉藏83億財物。 歐新社
大馬前首相涉貪，警方秀查扣清單，納吉藏83億財物。 歐新社
分享

華爾街日報日前更報導，羅斯瑪想過中東貴族般的富貴生活，唆使納吉貪污，前年納吉面臨調查時原本想辭職下台，但羅斯瑪堅持要他繼續貪下去。

羅斯瑪則透過律師反咬華爾街日報誹謗，重申與1MDB沒有任何關係。

馬來西亞珠寶華爾街
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

陸人世足場外髒話羞辱日女球迷 遭批沒球踢卻愛搶戲

2018-06-28 10:28

德爆離奇連續死亡案！他對同事下毒 疑18年殺21人

2018-06-28 03:21

太空有「龍宮」熱得像火山？3年飛32億公里 解謎全靠它

2018-06-28 10:00

亞太最佳大學排名 台灣31校上榜

2018-06-28 09:25

班克西巴黎街頭快閃塗鴉 向1968年5月風暴致敬

2018-06-27 23:28

世足賽兩大球星C羅、梅西現身印尼地方選舉？

2018-06-27 22:23

泰北13人岩洞失蹤逾4天 高僧誦經祈福

2018-06-27 21:42

熱心女會計幫忙操作升降梯 慘遭機器砸中身首異處

2018-06-27 19:50

影／一座水上足球場 傳承泰國小島30年來的足球夢

2018-06-27 16:34

影／夢想或騙局？人類第一個太空國家元首宣誓就職

2018-06-27 16:19

日皇堂姪女 高圓宮三女絢子將嫁海運巨頭員工

2018-06-27 15:00

SpaceX火箭將升空 送NASA設備到國際太空站

2018-06-27 14:11

加拿大最盛大音樂節喊停！全因一隻鳥和四顆蛋

2018-06-27 13:55

影／不當花瓶！芭比轉行當工程師 教孩童寫程式

2018-06-27 13:47

擋下梅西的他 從導演變鏡頭焦點

2018-06-27 13:37

14歲女終止網聊 紐西蘭男子來美硬闖挨槍

2018-06-27 13:17

影／世界首座鯨類外海保護區 上海兩白鯨將移居

2018-06-27 13:14

夏天吃辣能降溫 耶魯大學醫學教授證實

2018-06-27 13:13

影／阿根廷起死回生晉16強 球迷：巨龍覺醒了！

2018-06-27 12:59

反性暴力意識抬頭 女性最危險10國美國首度上榜

2018-06-27 12:51

泰少年足球隊洞穴探險 13人失聯4天生死未卜

2018-06-27 12:12

提高生產力的祕訣 專家建議適度的偷懶

2018-06-27 08:36

女性氣質不是單一框架 高跟鞋退燒市場萎縮

2018-06-22 12:48
看更多

熱門文章

熱心女會計幫忙操作升降梯 慘遭機器砸中身首異處

2018-06-27 19:50

紐時：知名顧問公司麥肯錫如何犯下「90年來最大錯誤」

2018-06-27 16:11

亞太最佳大學排名 台灣31校上榜

2018-06-28 09:25

太空有「龍宮」熱得像火山？3年飛32億公里 解謎全靠它

2018-06-28 10:00

德爆離奇連續死亡案！他對同事下毒 疑18年殺21人

2018-06-28 03:21

限制陸企投資 川普態度軟化

2018-06-28 00:15

股市翻紅 川普軟化對中資設限論調

2018-06-27 20:58

專利大戰落幕 蘋果三星達和解

2018-06-28 06:32

陸人世足場外髒話羞辱日女球迷 遭批沒球踢卻愛搶戲

2018-06-28 10:28

影／機車族夏天救星！印度公司推出安全帽外掛冷氣

2018-06-27 17:42

美國喊孤立伊朗 國際油價大漲

2018-06-28 00:24

一樁20年的懸案 因她看到好友亡靈而抓出兇手

2018-06-28 14:21

移民改革法案 美眾院闖關失敗

2018-06-28 05:50

航空公司被迫更改台灣名 日本議員聯名要政府處理

2018-06-27 20:06

影／夢想或騙局？人類第一個太空國家元首宣誓就職

2018-06-27 16:19

克魯曼評貿易戰：關稅增4成、全球貿易劇減致世界更窮

2018-06-27 23:15

找業餘美術師修復文物 中世紀畫像被拉皮成「粉紅少年」

2018-06-28 10:38

驚魂！美班機起飛前傳劫機烏龍 乘客驚呼：死定了

2018-06-27 17:55

中立大法官退休 川普有望形塑最高法院

2018-06-28 05:53

美對中投資科技業立場難判 美股由紅翻黑

2018-06-28 07:42

超額分配物資觸怒金正恩 北韓軍官遭處死

2018-06-28 13:43

打人的喊救人！ 美貿易代表痛批歐盟搞報復

2018-06-27 23:55

泰北13人岩洞失蹤逾4天 高僧誦經祈福

2018-06-27 21:42

貿易戰憂心重燃 美股跌

2018-06-28 05:54

蘋果共同創辦人沃茲尼克：區塊鏈恐成泡沫

2018-06-27 22:51

執行長緋聞爆完 英特爾再傳流失蘋果訂單

2018-06-28 13:05

這裡的警察沒有槍 市長發放彈弓和石頭

2018-06-28 10:06

太聰明太成功？蒙古首都女性難在29歲前找到適配對象

2018-06-28 12:27

道瓊指數早盤漲逾210點 貿易緊張減緩+能源股勁揚

2018-06-27 22:19

影／一座水上足球場 傳承泰國小島30年來的足球夢

2018-06-27 16:34

「雙普會」確定舉行！ 美俄28日將聯合宣布時間地點

2018-06-27 23:32

隼鳥2號任務領軍人：站在未曾踏足太空探測的入口

2018-06-27 23:12

紐約市初選 民主黨菜鳥扳倒老將

2018-06-28 00:10

確定是不同人？ 南韓小姐選美遭酸：醫美整形大展

2018-06-28 14:52

頂級尾崎和牛 5500台幣一客三明治開賣

2018-06-27 18:14

杜特蒂抨擊上帝 市長女兒：別聽他亂蓋

2018-06-27 19:43

台股ADR全倒 台積電跌2.6% 日月光重挫2.8%

2018-06-28 07:47

川普出席富士康威州廠動土典禮 民團將抗議

2018-06-28 12:00

民主黨紐約市初選爆冷／28歲政治黑馬 仍在還學貸

2018-06-28 00:13

大法官支持川普旅行禁令 國家評論：外籍人士無入境美的憲法權利

2018-06-27 16:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top