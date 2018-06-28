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看草莓月肉眼觀測土星 天文迷照過來

2018-06-28 13:08中央社 洛杉磯27日專電

今天在美國可說是天文迷的大利多，不但可以觀賞顏色多變的草莓月，而且以肉眼就可看到土星的時間點，就在今晚。

「今日美國報」（USA Today）報導，美國版的黃曆「老農年鑑」（Old Farmer's Almanac）說，由於6月是部分美國原住民部落採收草莓時節，因此6月的滿月在美國又稱為「草莓月」（Strawberry Moon）。

報導說，密爾瓦基公共博物館（Milwaukee Public Museum）天文館主任柏納多爾（Bob Bonadurer）表示，草莓月是整年之中，月亮最多彩的時刻，因此時的月亮以最低路徑劃過夜空。

6月的滿月是以低弧穿過天際，以致草莓月的月光通過地球大氣層時，像是著上了黃澄色調，於是草莓月在美國又稱為甘草月、蜂蜜月、玫瑰月，或被稱為熱月（Hot Moon），象徵夏天的開始。

此外，今晚美國天文迷夜觀天象的另個重點還有土星。「今日美國報」引述美國國家航空暨太空總署（NASA）指出，因土星衝日（opposite）的天文現象，晚間土星、地球與太陽三者排成一條直線。

報導引述私人天氣預測公司Accu Weather指出，即因如此，衝日期間土星與地球的距離，是整年中最近的時候，幾乎整晚用肉眼就可目視土星，若是借助望遠鏡，還可看見土星環。

至於最佳觀測地點，Accu Weather說，美國的西部與中部夜空無雲，是觀測土星衝日的好地方。

太空天文館原住民
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