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太空有「龍宮」熱得像火山？3年飛32億公里 解謎全靠它

太空有「龍宮」熱得像火山？3年飛32億公里 解謎全靠它

2018-06-28 10:00聯合報 編譯王麗娟／綜合報導

電腦畫面顯示，日本太空總署的太空探測器「隼鳥2號」抵達小行星「龍宮」附近的目標位...
電腦畫面顯示，日本太空總署的太空探測器「隼鳥2號」抵達小行星「龍宮」附近的目標位置。（美聯社）
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歷經3年以及32億公里旅程後，日本太空總署（JAXA）的太空探測器「隼鳥2 號」（ Hayabusa 2）27日抵達小行星「龍宮」附近的目的地。「隼鳥2號」將展開前所未有實驗，在「龍宮」岩石般的表面，轟出一個類似火山口的坑口，再登陸採集樣本，送回地球。日本媒體報導，此次探測旨在尋找太陽系形成與生命起源的線索，且可望出現新發現。
電腦製作的畫面顯示，「隼鳥2號」降落在坑口上，並正以一個管狀工具採集樣本。（美聯...
電腦製作的畫面顯示，「隼鳥2號」降落在坑口上，並正以一個管狀工具採集樣本。（美聯社）
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隼鳥2號取樣 離地球2.8億公里遠

「隼鳥2號」2014年12月從鹿兒島縣發射升空，朝「龍宮」前進。今年6月上旬，為能抵達目的地，JAXA多次進行軌道微調，並在27日進行了最後修正。JAXA27日上午9點35分確認它抵達目的地，也就是離「龍宮」約20公里處的目標位置，距離地球約2.8億公里遠 。

日本太空總署的太空探測器隼鳥2號2014年首度亮相。（美聯社）
日本太空總署的太空探測器隼鳥2號2014年首度亮相。（美聯社）
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「隼鳥2號」抵達後，任務負責人吉川真說：「首先，一切令人放心了。我直覺這次任務可望獲得相當大的成果。選擇『龍宮』真是太好了。」

「隼鳥2號」將停留目的地展開全面觀測，並在未來1年半進行3次採集岩石任務，每次都只會短暫碰觸就離開小行星地表。此次的採集任務挑戰性極高，「隼鳥2號」將先花2個月，在小行星不平的表面尋找適當降落地點，因此 預定9或10月才進行第一次登陸，最後一次是4或5月。小行星地表溫度極高，每次登陸採集樣本僅會停留數秒。若進展順利，「隼鳥2 號」將在2020年底將岩石帶回地球。

「隼鳥2號」利用一個撞擊器將小行星地表轟出一個坑口後，準備進行岩石樣本採集。圖／...
「隼鳥2號」利用一個撞擊器將小行星地表轟出一個坑口後，準備進行岩石樣本採集。圖／日本太空總署提供
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小行星上轟出坑口 探測地底物質

進行登陸「龍宮」任務時，「隼鳥2號」會先送出一個短形筒狀體，接著躲到小行星的另一側，再在小行星上方引爆筒狀體，讓它射出一個撞擊器，高速衝向小行星地表，撞出一個坑口。「隼鳥2號」會等待2、3周，俟撞擊產生的瓦礫離散後，再回到坑口上方，準備降落坑口或附近 ，採集小行星地表與撞擊產生的地底物質。

「隼鳥2號」攜帶的法德製登陸器MASCOT。圖／翻攝自網路
「隼鳥2號」攜帶的法德製登陸器MASCOT。圖／翻攝自網路
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「隼鳥2號」還將部署沒有車輪，但會躍來躍去的3個探測「車」，執行探測工作，也會部署法德兩國製造的一個登陸器，以它的4個觀測裝置，探究地表。

日本太空總署準備在未來1年半進行探測任務的小行星「龍宮」，外形有如算盤珠子。（路...
日本太空總署準備在未來1年半進行探測任務的小行星「龍宮」，外形有如算盤珠子。（路透）
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龍宮像算盤珠子 藏著太陽系起源

「龍宮」是富含碳質、繞太陽公轉的一個小行星， 根據觀測，它直徑約900公尺，狀似算盤珠子，或像個陀螺。小行星是太陽系中最古老的物質，將有助解釋地球的演變，包括海洋的形成與生命的起源。與第一代「隼鳥號」探測的小行星「絲川」（Itokawa）不同，「龍宮」可能存在較多含有有助孕育生命的水和有機物的物質，也是日本科學家相中它登陸原因 。　

第一代「隼鳥號」探測小行星「絲川」後，日本科學家取回「隼鳥號」送回地球的樣本膠囊...
第一代「隼鳥號」探測小行星「絲川」後，日本科學家取回「隼鳥號」送回地球的樣本膠囊。（路透）
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小行星被認為十分完好保存著太陽系形成時的狀態，透過研究「龍宮」，人類也有望對太陽系形成之謎獲得進一步了解。

2019年年底，「隼鳥2號」將離開小行星返回地球，2020年當它飛越地球時，將拋回裝有小行星樣本的膠囊。

「隼鳥2號」攝影機從6月18日至20日拍攝到的小行星「龍宮」畫面。圖／日本太空總...
「隼鳥2號」攝影機從6月18日至20日拍攝到的小行星「龍宮」畫面。圖／日本太空總署提供
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