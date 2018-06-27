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班克西巴黎街頭快閃塗鴉 向1968年5月風暴致敬

2018-06-27 23:28中央社 巴黎27日綜合外電報導

英國街頭藝術家班克西在巴黎留下10多幅塗鴨作品，向「5月風暴」致敬。 歐新社
英國街頭藝術家班克西在巴黎留下10多幅塗鴨作品，向「5月風暴」致敬。 歐新社
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英國知名街頭藝術家班克西證實，他在巴黎「快閃」現身，留下10多幅塗鴨作品，向1968年法國由社會運動引發的「5月風暴」致敬；有些畫作將矛頭指向法國政府對移民的強硬立場。

上週在巴黎各地牆壁上，開始出現以模版印刷、具有神秘塗鴉名人班克西（Banksy）風格的作品，全部未署名。

班克西25日晚在社群網站Instagram上傳個人最新的2幅巴黎畫作，都是他的粉絲至今未發現的。

班克西在Instagram寫說：「距1968年巴黎風暴已50年，這裡是現代模板圖案藝術的發源地。」

法新社報導，班克西拿遭醜化和被踐踏的老鼠作為他的化身，向巴黎街頭藝術家「老鼠布萊克」（Blekle Rat）致敬。「老鼠布萊克」1968年開始街頭作畫，當時學生和勞工發動聯合大罷工，導致全法國日常運作停頓。

這場社會運動引發大量街頭藝術和巧妙塗鴉標語的湧現，其中有些後來成為傳奇作品。

班克西上週末在5月風暴中心地點之一、巴黎第4大學附近，噴灑另一幅老鼠畫作，戴著米妮老鼠的蝴蝶結，圖說寫「1968年5月」，被解讀為嘲諷法國革命精神衰落。

他其他的畫作有的質疑法國政府的嚴厲反移民政策，近3年來在巴黎剷除近40個臨時營地。

有一牆壁畫作是一個黑人小女孩在她的睡袋和玩具熊旁的牆上，在納粹符號卍上方，以粉紅色噴漆繪出壁紙圖案。這幅塗鴉位在巴黎北邊官方難民庇護所旁牆上。

巴黎法國移民
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