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擋下梅西的他 從導演變鏡頭焦點

2018-06-27 13:37聯合報 記者許祖菱╱即時報導

荷杜森擋下梅西射門。路透
荷杜森擋下梅西射門。路透
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冰島34歲廣告導演荷杜森（Hannes Halldórsson）可能沒料到，自己有天會因為「兼職工作」成為鏡頭捕捉焦點。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，冰島隊今年首次踢進世界盃，分組賽第一場卻碰上超級強隊阿根廷。在各界認為阿根廷能輕取首勝之際，這個世界盃有史以來人口最少的參賽國家卻以頑強的防守能力，令世界球迷驚艷。

擔任門將的荷杜森尤其令人眼睛一亮。他成功守下「球神」梅西（Lionel Messi）關鍵的12碼球，讓冰島隊以1：1的成績逼和阿根廷。

平地一聲雷的荷杜森在網路引發討論，他所執導的冰島可口可樂廣告也被許多網友分享。但他早在俄羅斯世足賽「一擋成名」之前，在冰島就已經是個家喻戶曉的足球員。

荷杜森接受國家隊徵召，報到接受訓練前兩天，他還在冰島首府雷克雅維克市中心外奔波，趕著拍完世界盃的廣告。荷杜森也曾經執導過「2012年歐洲歌唱大賽」冰島歌唱選手音樂錄影帶。

荷杜森說：「直到29歲以前，我的主要工作都是拍片，足球只是我的兼職工作。這在冰島很普遍，在那裡我們也踢球賽，但是沒有薪水。」

荷杜森說：「我一直和影視產業保持連繫，做一些剪輯工作，也拍了一些廣告，我計畫回去影視業工作。」他並表示：「我從踢足球、拍片獲得同樣快樂，但我因分身乏術而筋疲力竭，我的工作量已經超載。」

荷杜森隨後決定當一名全職足球員，他形容這就像是「度假」，因為他終於不用在兩個職業身分之間拉扯。他後來在體壇的亮眼表現，漸漸被冰島民眾看見，包括助冰島隊打進2016年歐洲盃，取得今年世足賽的門票。

荷杜森表示：「足球協會（會將冰島成功）歸功於教練，以及足球體育館（能抵禦冰島寒冷氣候的先進室內訓練設施），他們有很棒的作用沒錯，但實際原因更複雜。」

荷杜森提到，冰島隊的團隊程度簡直不可思議，加上隊伍裡有五至六名實力堅強的旅外球員，包括踢過英超聯賽的古德約翰森（Eidur Gudjohnsen）、赫里達森（Hermann Hreiðarsson）；而冰島政府對體育及運動場館的投資，大幅幫助冰島隊增進實力。

荷杜森說：「我還記得我19歲時，那可能我們最糟糕的訓練。我們借用雷克雅維克郊外一間馬廄練習。馬廄裡四處充滿了碎石子、石頭，還有馬糞。擔任一名守門員，我必須穿上四層衣服，確保我在地面攔球時不會受傷，還有不會靠近馬匹留下來的排泄物。」

荷杜森表示，他也曾經在雪深及膝的戶外環境體訓，「我不確定梅西有沒有做過這種訓練。」他表示，代表冰島參加世界盃就像是美夢成真，但本屆世界盃結束後，他就將從體壇退休，回到他的導演本業，要力拚奧斯卡最佳外語片獎座。

擔任冰島隊門將的荷杜森表現令人眼睛一亮，他成功守下「球神」梅西關鍵的12碼球，讓...
擔任冰島隊門將的荷杜森表現令人眼睛一亮，他成功守下「球神」梅西關鍵的12碼球，讓冰島隊以1：1逼和阿根廷。路透
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